¿Sabes en dónde puedes usar tu tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM)? En caso de que no sepas este dato, checa esta guía completa de junio 2026 con los lugares, establecimientos y servicios en los que puedes obtener descuentos y beneficios presentando tu credencial. ¡Aprovecha todas las ventajas que ofrece!

La tarjeta INAPAM se ha convertido en uno de los documentos más importantes para adultos mayores en México gracias a los descuentos y beneficios que ofrece en transporte, farmacias, supermercados, agua, predial y entretenimiento. Cuando cumplen con la edad requerida, las personas de la tercera edad tramitan su credencial, sin embargo, no la saben usar o tienen dudas sobre en qué sitios se las aceptan.

De hecho, una de las preguntas que más se hacen los adultos mayores es cómo usar correctamente la tarjeta INAPAM, dónde la aceptan para obtener descuentos y cuáles son los establecimientos participantes en 2026.

¿Dónde puedes obtener descuentos con INAPAM 2026?

La tarjeta ofrece descuentos en múltiples categorías.

Farmacias y salud

Algunas farmacias participantes ofrecen descuentos en medicamentos y consultas médicas. Por ejemplo, la Farmacia San Pablo cuenta con un catálogo de medicinas con descuento para personas con INAPAM, puedes revisarlo AQUÍ.

Transporte

Adultos mayores pueden obtener beneficios en autobuses, algunas líneas de transporte público, servicios turísticos y aerolíneas.

Supermercados y tiendas

Algunas tiendas y comercios ofrecen promociones especiales para personas con INAPAM, como pr ejemplo, descuentos directos en la compra.

Predial y agua

Uno de los beneficios más buscados son los descuentos enel pago predial, agua potable, servicios municipales. Considera que algunos municipios manejan descuentos de hasta 50%.

Cultura y entretenimiento

La credencial también puede utilizarse en museos, centros culturales y cines.

¿Dónde consultar el catálogo actualizado de descuentos?

El catálogo oficial lo puedes revisar dando clic en el rubro que sea de tu interés:

¿Cómo usar la tarjeta INAPAM?

Usar la credencial es muy sencillo; generalmente solo necesitas:

Presentar la tarjeta vigente al momento de pagar o solicitar el servicio Mostrar identificación si la solicitan Preguntar si el descuento aplica ya que podría ser que los beneficios no están disponibles en todas las sucursales.

¿Qué descuentos INAPAM NO son oficiales?

Autoridades han alertado sobre información falsa relacionada con supuestos descuentos en la CFE. Es importante que sepas que no existe un convenio oficial.

¿Cómo tramitar la tarjeta INAPAM?

Los requisitos oficiales son

Tener 60 años o más

Identificación oficial

CURP actualizada

Comprobante de domicilio

Fotografía reciente

¿Qué es la tarjeta INAPAM y para qué sirve?

La tarjeta del INAPAM es una credencial gratuita dirigida a personas de 60 años o más. Su principal función es permitir acceso a descuentos y beneficios especiales en:

-Transporte

-Farmacias

-Supermercados

-Restaurantes

-Servicios médicos

-Predial y agua

-Cultura y recreación.