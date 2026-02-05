Con la reciente puesta en operación del Tren Interurbano México-Toluca, conocido como Tren Insurgente, ha crecido el interés por saber si los adultos mayores con credencial del INAPAM pueden viajar con tarifa preferencial, como ocurre en otros sistemas de transporte del país. ¿Es cierto que las personas de la tercera edad tienen descuento? Te contamos.

Desde su inauguración, el Tren Insurgente ha conectado el centro de Toluca hasta la Ciudad de México, pasando por estaciones intermedias como Metepec, Lerma y Santa Fe, ofreciendo una alternativa moderna de movilidad entre el Estado de México y la capital. En los últimos días los usuarios han manifestado su inquietud por saber si los mayores de 60 años pueden pedir descuento en dicho transporte presentando su tarjeta INAPAM.

¿Adultos mayores con INAPAM tienen descuento en el Tren Insurgente?

No, los adultos mayores no tienen descuento en el Tren Insurgente al presentar su tarjeta INAPAM. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer que las personas de la tercera edad, de 60 y más, paguen menos que los demás usuarios.

La ausencia de descuentos para el INAPAM en el Tren Insurgente contrasta con otros transportes como el Metro, Metrobús, Cablebús, Tren Ligero y Trolebús de la CDMX, en los cuale las personas mayores con credencial pueden viajar gratis o con tarifas reducidas.

¿Cuánto cuesta un boleto del Tren Insurgente para adultos mayores?

La tarifa del servicio varía de acuerdo con el número de estaciones recorridas y el origen–destino del viaje (aplica para usuarios en general):

-$15 pesos por recorrido de una estación dentro del Estado de México o la Ciudad de México.

-$20 pesos por recorrido de dos o tres estaciones dentro del Estado de México.

-$25 pesos por viaje entre Santa Fe y Observatorio, o viceversa.

-$60 pesos por viaje entre Vasco de Quiroga o Santa Fe y Lerma, o viceversa.

-$70, $80 y $90 pesos para trayectos específicos, conforme a la ruta seleccionada.

-$100 pesos por recorrido terminal a terminal, de Zinacantepec a Observatorio, o viceversa.

¿Por qué no me aceptan la tarjeta INAPAM en el Tren Interurbano?

Según el reglamento oficial del sistema, actualmente el Tren Insurgente no contempla descuentos, tarifas preferenciales ni exenciones para adultos mayores con credencial del INAPAM. Es decir, las personas de 60 años o más, aunque presenten su tarjeta, deben pagar el pasaje completo igual que cualquier otro usuario.

¿Cuánto cuesta el tramo corto (una estación)?

El precio es de $15 pesos por recorrido de una estación dentro del Estado de México o la Ciudad de México.