Un video difundido en redes sociales ha desatado una ola de indignación luego de mostrar a dos presuntos colaboradores del ministro Hugo Aguilar arrodillados mientras le limpian los zapatos, una escena que decenas de usuarios calificaron como humillante y abusiva; las imágenes rápidamente se hicieron virales y decenas de internautas están pidiendo que el ministro explique por qué sucedió esto.

Las imágenes que salieron a la luz muestran al funcionario de pie antes de ingresar a la ceremonia por el 109 aniversario de la Constitución Política, en el Teatro de la República de Querétaro. En el video difundido por NMas se observa cómo una mujer se agacha para limpiar el zapato del ministro, para posteriormente intervenir otra persona, un hombre, quien le limpia la parte posterior del calzado.

Además de la acción de limpiar su calzado, los usuarios también describieron como “reprobable” la actitud de Hugo Aguilar quien no se inmuta y hasta mira hacia abajo para ver cómo su zapato está siendo aseado. El video se volvió viral en cuestión de horas y provocó fuertes críticas.

En redes sociales, cientos de usuarios expresaron su rechazo señalando que el acto refleja una relación de subordinación extrema. Comentarios como “No son sirvientes”, “Esto es abuso de poder”, “Con ustedes Su Alteza Serenísima Hugo Aguilar”, “ Intolerable, denigrante, vergonzoso” y “Una vergüenza para el país” inundaron las redes sociales.

¡Ups! Desde que Hugo Aguilar conoció lo bueno, hasta lo regular le choca.



Miren como le limpian al ministro indígena los zapatos. Permite que dos personas que lo acompañaban, se agachen para brillarle el calzado. pic.twitter.com/bXiTGjJYuG — Bere Aguilar (@bereaguilarv) February 5, 2026

Hasta el momento no hay una explicación oficial por parte de Aguilar ni tampoco de las personas que lo acompañan. La polémica ha tomado mayor impulso debido a que en ocasiones anteriores el ministro Aguilar había sido señalado por usar calzado Ferragamo con un valor aproximado de 17 mil pesos.

¿Quién es Hugo Aguilar Ortiz?

El ministro Hugo Aguilar Ortiz es el actual Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO). Cuenta con estudios de Maestría en Derecho Constitucional por la misma universidad. En 2001 fue reconocido con el Premio Nacional a la Juventud Indígena.

A lo largo de su trayectoria ha abordado temas de defensa de los derechos indígenas, derechos sociales y de sectores vulnerables. De acuerdo con la página oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “su trabajo ha buscado un nuevo modelo de justicia, sustentado en derechos y principios que atienden la realidad social, la identidad, la perspectiva de género y el respeto a la naturaleza”.