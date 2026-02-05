TE RECOMENDAMOS

OPS emite alerta por sarampión en las Américas, con México a la cabeza de nuevos casos

OPS emite alerta por sarampión en las Américas, con México a la cabeza de nuevos casos

¿Cómo se contagia el sarampión? Síntomas y quiénes deben vacunarse

¿Cómo se contagia el sarampión? Síntomas y quiénes deben vacunarse

Virus Nipah India. Cómo se contagia, ¿de persona a persona? ¿Llegará a México? Síntomas que debes vigilar

Virus Nipah India. Cómo se contagia, ¿de persona a persona? ¿Llegará a México? Síntomas que debes vigilar

Crece epidemia de sarampión en EU con aumento de casos en Carolina del Sur

Crece epidemia de sarampión en EU con aumento de casos en Carolina del Sur

Alerta por sarampión en México: Gobierno urge a vacunarse ante miles de casos confirmado

Alerta por sarampión en México: Gobierno urge a vacunarse ante miles de casos confirmado

Estados Unidos padece su peor año de sarampión en más de tres décadas

Estados Unidos padece su peor año de sarampión en más de tres décadas

En medio del lla promovido desde el gobierno federal, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México publicó una lista de los módulos desplegados para inocular a la población en diversas estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

A continuación te damos la lista de los módulos de vacunación por alcaldía, Línea del Metro y horario de atención.

¿En qué estaciones del Metro vacunarán contra el sarampión?

AZCAPOTZALCO

  • Línea 7: Camarones, será el 5 y 6 de febrero
  • Línea 7: Aquiles Serdán, será el 9 y 10 de febrero
  • Línea 6: Ferrería programado para el viernes 13 de febrero
  • Línea 2: Panteones, 11 y 12 de febrero
  • Horario de atención: lunes a viernes 9:00 am a 2:00 pm

GUSTAVO A. MADERO

  • Línea 3: Indios Verdes inició el 3 de febrero y concluye el 6 de febrero
  • En estas estaciones ubicadas en esta demarcación aún no hay fecha programada, pero ya fueron designadas para que se coloque en los siguientes días un módulo de vacunación: Deportivo 18 de marzo, Martín Carrera, Potrero y Lindavista

IZTAPALAPA

Horario de atención: 9:00 a 2:00 de la tarde

Fecha: 3 al 13 de febrero

  • Línea 8: Constitución 1917, UAM-I, Escuadrón 201, Apatlaco, Aculco y Atlalilco
  • Línea 12: Calle 11, Lomas Estrella, San Andrés Tomatlán, Culhuacán, Mexcaltzingo, Atlalilco, Periférico Oriente y Tezonco
  • Línea A: Tepalcates, Guelatao, Peñón Viejo, Acatitla y Santa Marta
Foto: Secretaría de Salud de la Ciudad de México / Instagram
Foto: Secretaría de Salud de la Ciudad de México / Instagram

MIGUEL HIDALGO

Horario de atención: lunes a viernes 9:00 a 2:00

  • Línea 2: Cuatro Caminos, del 3 al 13 de febrero y del 16 al 20 de febrero
  • Línea 2: Colegio Militar, del 16 al 20 de febrero
  • Línea 1/7/9: Tacubaya: va 16 al 20 de febrero

¿Cuáles son las otras estaciones del Metro donde van a vacunar contra el sarampión?

Aunque hasta el momento la Secretaría de Salud sólo ha revelado el horario de atención para algunas estaciones, ya informó en cuales otras estarán dando la atención a los usuarios de este servicio en las próximas semanas.

ÁLVARO OBREGÓN

  • Línea 1: Observatorio
  • Línea 7: Barranca del Muerto
  • Horario: lunes a viernes 8:30 am a 2:00 pm

IZTACALCO

  • Línea A: Agrícola Oriental
  • Línea 4: Santa Anita y Coyuya
  • Horario: lunes a viernes 8:30 am a 2:00 pm

VENUSTIANO CARRANZA

  • Línea 5/ Línea B: Oceanía
  • Línea 1/5/9/A: Pantitlán
  • Línea 1: Merced
  • Línea 1/B San Lázaro
  • Línea 1: Candelaria
  • Horario: lunes a viernes 8:30 am a 2:00 pm
Foto: Secretaría de Salud de la Ciudad de México / Instagram
Foto: Secretaría de Salud de la Ciudad de México / Instagram

TLÁHUAC

  • Línea 12 dirección Tláhuac-Mixcoac: Olivos y Nopalera
  • Línea 12 ambas salidas: Tláhuac
  • Horario: lunes a viernes 9:00 am a 2:30 pm

COYOACÁN

  • Línea 2: Taxqueña
  • Línea 3: Copilco
  • Horario: lunes a viernes 9:00 am a 2:00 pm

CUAUHTÉMOC

  • Línea 8: Garibaldi, Morelos y Lagunilla
  • Horario: lunes a viernes 9:00 am a 1:00 pm
Google News

TEMAS RELACIONADOS

[Publicidad]