En medio del llamado a vacunarse contra el sarampión promovido desde el gobierno federal, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México publicó una lista de los módulos desplegados para inocular a la población en diversas estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

A continuación te damos la lista de los módulos de vacunación por alcaldía, Línea del Metro y horario de atención.

¿En qué estaciones del Metro vacunarán contra el sarampión?

AZCAPOTZALCO

Línea 7: Camarones , será el 5 y 6 de febrero

, será el 5 y 6 de febrero Línea 7: Aquiles Serdán , será el 9 y 10 de febrero

, será el 9 y 10 de febrero Línea 6: Ferrería programado para el viernes 13 de febrero

programado para el viernes 13 de febrero Línea 2: Panteones , 11 y 12 de febrero

, 11 y 12 de febrero Horario de atención: lunes a viernes 9:00 am a 2:00 pm

GUSTAVO A. MADERO

Línea 3: Indios Verdes inició el 3 de febrero y concluye el 6 de febrero

En estas estaciones ubicadas en esta demarcación aún no hay fecha programada, pero ya fueron designadas para que se coloque en los siguientes días un módulo de vacunación : Deportivo 18 de marzo, Martín Carrera, Potrero y Lindavista

IZTAPALAPA

Horario de atención: 9:00 a 2:00 de la tarde

Fecha: 3 al 13 de febrero

Línea 8: Constitución 1917, UAM-I, Escuadrón 201, Apatlaco, Aculco y Atlalilco

Línea 12: Calle 11, Lomas Estrella, San Andrés Tomatlán, Culhuacán, Mexcaltzingo, Atlalilco, Periférico Oriente y Tezonco

Línea A: Tepalcates, Guelatao, Peñón Viejo, Acatitla y Santa Marta

Foto: Secretaría de Salud de la Ciudad de México / Instagram

MIGUEL HIDALGO

Horario de atención: lunes a viernes 9:00 a 2:00

Línea 2: Cuatro Caminos, del 3 al 13 de febrero y del 16 al 20 de febrero

Línea 2: Colegio Militar, del 16 al 20 de febrero

Línea 1/7/9: Tacubaya: va 16 al 20 de febrero

¿Cuáles son las otras estaciones del Metro donde van a vacunar contra el sarampión?

Aunque hasta el momento la Secretaría de Salud sólo ha revelado el horario de atención para algunas estaciones, ya informó en cuales otras estarán dando la atención a los usuarios de este servicio en las próximas semanas.

ÁLVARO OBREGÓN

Línea 1: Observatorio

Línea 7: Barranca del Muerto

Horario: lunes a viernes 8:30 am a 2:00 pm

IZTACALCO

Línea A: Agrícola Oriental

Línea 4: Santa Anita y Coyuya

Horario: lunes a viernes 8:30 am a 2:00 pm

VENUSTIANO CARRANZA

Línea 5/ Línea B: Oceanía

Línea 1/5/9/A: Pantitlán

Línea 1: Merced

Línea 1/B San Lázaro

Línea 1: Candelaria

Horario: lunes a viernes 8:30 am a 2:00 pm

Foto: Secretaría de Salud de la Ciudad de México / Instagram

TLÁHUAC

Línea 12 dirección Tláhuac-Mixcoac: Olivos y Nopalera

Línea 12 ambas salidas: Tláhuac

Horario: lunes a viernes 9:00 am a 2:30 pm

COYOACÁN

Línea 2: Taxqueña

Línea 3: Copilco

Horario: lunes a viernes 9:00 am a 2:00 pm

CUAUHTÉMOC