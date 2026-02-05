TE RECOMENDAMOS
En medio del llamado a vacunarse contra el sarampión promovido desde el gobierno federal, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México publicó una lista de los módulos desplegados para inocular a la población en diversas estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro.
A continuación te damos la lista de los módulos de vacunación por alcaldía, Línea del Metro y horario de atención.
¿En qué estaciones del Metro vacunarán contra el sarampión?
AZCAPOTZALCO
- Línea 7: Camarones, será el 5 y 6 de febrero
- Línea 7: Aquiles Serdán, será el 9 y 10 de febrero
- Línea 6: Ferrería programado para el viernes 13 de febrero
- Línea 2: Panteones, 11 y 12 de febrero
- Horario de atención: lunes a viernes 9:00 am a 2:00 pm
GUSTAVO A. MADERO
- Línea 3: Indios Verdes inició el 3 de febrero y concluye el 6 de febrero
- En estas estaciones ubicadas en esta demarcación aún no hay fecha programada, pero ya fueron designadas para que se coloque en los siguientes días un módulo de vacunación: Deportivo 18 de marzo, Martín Carrera, Potrero y Lindavista
IZTAPALAPA
Horario de atención: 9:00 a 2:00 de la tarde
Fecha: 3 al 13 de febrero
- Línea 8: Constitución 1917, UAM-I, Escuadrón 201, Apatlaco, Aculco y Atlalilco
- Línea 12: Calle 11, Lomas Estrella, San Andrés Tomatlán, Culhuacán, Mexcaltzingo, Atlalilco, Periférico Oriente y Tezonco
- Línea A: Tepalcates, Guelatao, Peñón Viejo, Acatitla y Santa Marta
MIGUEL HIDALGO
Horario de atención: lunes a viernes 9:00 a 2:00
- Línea 2: Cuatro Caminos, del 3 al 13 de febrero y del 16 al 20 de febrero
- Línea 2: Colegio Militar, del 16 al 20 de febrero
- Línea 1/7/9: Tacubaya: va 16 al 20 de febrero
¿Cuáles son las otras estaciones del Metro donde van a vacunar contra el sarampión?
Aunque hasta el momento la Secretaría de Salud sólo ha revelado el horario de atención para algunas estaciones, ya informó en cuales otras estarán dando la atención a los usuarios de este servicio en las próximas semanas.
ÁLVARO OBREGÓN
- Línea 1: Observatorio
- Línea 7: Barranca del Muerto
- Horario: lunes a viernes 8:30 am a 2:00 pm
IZTACALCO
- Línea A: Agrícola Oriental
- Línea 4: Santa Anita y Coyuya
- Horario: lunes a viernes 8:30 am a 2:00 pm
VENUSTIANO CARRANZA
- Línea 5/ Línea B: Oceanía
- Línea 1/5/9/A: Pantitlán
- Línea 1: Merced
- Línea 1/B San Lázaro
- Línea 1: Candelaria
- Horario: lunes a viernes 8:30 am a 2:00 pm
TLÁHUAC
- Línea 12 dirección Tláhuac-Mixcoac: Olivos y Nopalera
- Línea 12 ambas salidas: Tláhuac
- Horario: lunes a viernes 9:00 am a 2:30 pm
COYOACÁN
- Línea 2: Taxqueña
- Línea 3: Copilco
- Horario: lunes a viernes 9:00 am a 2:00 pm
CUAUHTÉMOC
- Línea 8: Garibaldi, Morelos y Lagunilla
- Horario: lunes a viernes 9:00 am a 1:00 pm
