La Organización Panamericana de Salud (OPS) recientemente informó una nueva alerta epidemiológica sobre el sarampión en el continente americano, con México como uno de los países con más casos.

En torno a esto, se está promoviendo la vacunación contra el sarampión para prevenir brotes de esta enfermedad altamente contagiosa. De acuerdo con diferentes instituciones sanitarias como los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la inoculación es la medida más efectiva para proteger a la población, especialmente a los grupos de mayor riesgo. La vacuna correspondiente es la triple viral, que protege contra sarampión, parotiditis (paperas) y rubéola, conocida como SPRV o MMR, según el Programa Universal de Vacunación.

¿Quiénes SÍ deben vacunarse hoy contra el sarampión?

El IMSS señala que el grupo de mayor riesgo que sí deben vacunarse incluye a niños y niñas quienes forman parte del esquema nacional de vacunación. La primera dosis se aplica generalmente al cumplir 12 meses de edad, mientras que el refuerzo se administra a partir de los 18 meses o en edad preescolar.

El IMSS señala que también deben vacunarse los menores que no hayan completado su esquema de vacunación, así como adolescentes que no cuenten con comprobante de inmunización y adultos menores de 49 años. El instituto recalca que mantener actualizado el esquema reduce el riesgo de contagio comunitario y evita complicaciones graves asociadas con el sarampión.

Por su parte los CDC recomiendan que los adultos jóvenes y trabajadores del sector salud verifiquen su esquema de vacunación, especialmente en caso de que nunca hayan sido vacunados con la triple viral. Estas son todas las personas que deberían vacunarse contra el sarampión:

Estudiantes en instituciones educativas postsecundarias

Personal sanitario

Viajeros internacionales

Mujeres en edad fértil antes de quedar embarazadas

Grupos con mayor riesgo de paperas debido a un brote de paperas

Los CDC han hecho énfasis en que aquellas personas planean viajar al extranjero deben revisar su esquema de vacunación, ya que el sarampión continúa circulando en varias regiones del mundo. La organización señala que viajeros, estudiantes internacionales y personas que asisten a eventos masivos pueden tener mayor probabilidad de exposición al virus si no cuentan con protección adecuada.

Las autoridades sanitarias mexicanas también indican que deben vacunarse quienes no tengan antecedentes claros de inmunización o hayan perdido su cartilla nacional de salud. En estos casos, recomiendan acudir a unidades médicas del IMSS, ISSSTE o centros de salud estatales, donde se puede revisar el historial médico y aplicar las dosis necesarias sin costo en la mayoría de los casos.

Las instituciones de salud subrayan que la vacuna contra el sarampión en México 2026 es segura, gratuita y fundamental para prevenir brotes epidémicos. La Secretaría de Salud recomienda acudir a la unidad médica más cercana para recibir orientación, completar esquemas pendientes y proteger tanto a la población individual como a la comunidad frente a esta enfermedad prevenible.

¿Quiénes NO deben vacunarse contra el sarampión en 2026?

Algunas personas no deberían vacunarse con la triple viral o deberían esperar. Si planeas vacunarte contra el sarampión, pero no estás seguro de que puedas hacerlo por motivos de salud, consulta con su profesional de la salud en estos casos:

Has tenido una reacción alérgica después de una dosis previa de la vacuna MMR o MMRV, o tiene alguna alergia grave que ponga en peligro su vida.

Estás o podrías estar embarazada. Espera hasta que deje de estar embarazada para vacunarse contra la triple viral. Evita quedar embarazada durante al menos un mes después de recibir la vacuna.

Tienes un sistema inmunológico debilitado debido a una enfermedad o tratamientos médicos; o tienes un familiar con antecedentes de problemas del sistema inmunológico.

Has tenido una condición que le haga tener hematomas o sangrar fácilmente

Has recibido recientemente una transfusión de sangre u otros hemoderivados. Podrían recomendarte posponer la vacunación triple viral durante tres meses o más.

Tienes tuberculosis.

Has recibido alguna otra vacuna en las últimas 4 semanas.

Si te sientes mal o gravemente enfermo, pide recomendaciones a tu doctor de cabecera.

Además, las personas deben esperar para recibir la vacuna MMRV (sarampión, paperas, rubéola y varicela) e informar a su proveedor si: Tienes antecedentes de convulsiones o tienes un padre, hermano o hermana con antecedentes de convulsiones; estás tomando o planea tomar salicilatos (como aspirina).

¿Cuáles son los efectos secundarios de la vacuna triple viral contra el sarampión 2026?

Los posibles efectos secundarios que se pueden presentar con la vacuna triple viral son:

Dolor, enrojecimiento e hinchazón en la zona en la que se administró la vacuna

Fiebre

Erupción leve

Dolor y rigidez temporales en las articulaciones

Fiebre alta en casos graves

¿Cuántos casos de sarampión hay en México actualmente?

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, para el 5 de febrero de 2026 hay un total de 5 mil 221 casos probables acumulados y 1981 de casos confirmados acumulados en todo México.

Jalisco es el estado con más casos reportados hasta el momento con 2 mil 092 casos probables acumulados y 1,163 casos confirmados . La Ciudad de México reporta un total de 332 casos probables y 112 de casos confirmados.

Por su parte, en el Estado de México se reportan 161 casos probables y 29 casos confirmados.