Con las Chivas del Guadalajara a la cabeza de la tabla de posiciones del Torneo de Clausura 2026 de la Liga MX, este viernes se prepara para enfrentar al Mazatlán en su terreno de juego.

La Jornada 5 arrancará este fin de semana también con tres partidos más que tendrán a sus aficionados al borde el asiento.

¿Dónde ver Mazatlán vs Guadalajara?

El Mazatlán FC saldrá a la cancha con toda la fuerza para ganar posiciones en la tabla de la Liga tras una mala de racha de juegos perdidos, por lo que te damos los detalles para que vivas al máximo el partido.

Fecha: viernes 6 de febrero

Hora: 9:06 pm

Sede: Estadio El Encanto, ubicado en Sinaloa

Dónde ver EN VIVO: Azteca Deportes será el encargo de la transmisión de este partido

🇲🇽 Así el mes de febrero del Rebaño Sagrado 👊🏻



¡Fuertes y unidos, ChivaHermanos! 🐐 pic.twitter.com/8oRN3ZI8FG — CHIVAS (@Chivas) February 3, 2026

¿Cuándo es el partido Tigres vs Santos Laguna?

Tigres vs Santos se enfrentarán en la cancha este próximo viernes a la misma hora que los Cañoneros contra las Chivas, pero si eres de la afición auriazul o de la guerrera anota estos detalles para no perderte el partido.

Cuando: viernes 6 de febrero

Hora: 7:00 pm

Sede: Estadio Universitario- Volcán Tigres

Dónde ver EN VIVO: canales de Azteca Deportes

¿Qué partidos se juegan este viernes en la Liga MX?

La jornada 5 del torneo de Clausura 2026 tiene programado dos partidos más para este viernes.

Tijuana vs Puebla

Necaxa vs Atlético de San Luis

Cabe recordar que para este sábado 7 de febrero también habrá cinco encuentros más que moverán toda la tabla de posiciones.

¿Cómo va la tabla de posiciones de la Liga MX 2026?

Al corte de la jornada 4 este es el top 6 de los partidos que van a la liderean el torneo de Clausura 2026.