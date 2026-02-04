En medio de las alertas para prevenir ser víctima de la inseguridad en la Ciudad de México, vecinos de San Juan Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero reportaron el caso de una mujer que fue agredida por sujetos que se hicieron pasar por barrenderos.

De acuerdo con un video difundido en redes sociales, captado el pasado 3 de febrero, muestra cómo dos sujetos con uniformes naranjas rotulados están afuera de un edificio presuntamente barriendo la banqueta , a plena luz del día, cuando una mujer vestida de negro llega al domicilio.

Uno de los presuntos delincuentes le hace la plática mientras ella intenta abrir la puerta y a la par, a unos metros se encuentra otro supuesto barrendero que lentamente se acerca.

La mujer introduce la llave a la puerta cuando pasa un peatón, por lo que, para hacer tiempo en el video tomado por las cámaras de seguridad del inmueble, se ve cómo los barrenderos parece que le vuelven a hablar.

Al notar que ya nadie más pasa por el lugar, los sujetos abordan a la mujer y empujan la puerta.

Los videos al interior del inmueble muestran cómo la mujer es agredida y sometida por uno de los hombres, mientras otro, con un arma en mano, le quita sus pertenencias.

Aunque la víctima trata de poner resistencia, los sujetos la jalan por el pasillo hasta la puerta de su domicilio.

Las imágenes muestran que uno de los asaltantes es el que somete a la mujer, mientras que otro vigila el pasillo, y un tercer sujeto se les une.

Este último viste con ropa deportiva y lleva en la mano una bolsa de la que sale un palo.

En los videos se observa que los tres sujetos ingresan a la casa de la mujer, aunque ella opone resistencia.

En San Juan de Aragón 4ª sección, en Alcaldía Gustavo A. Madero, en la CDMX, los trabajadores de limpia asaltan hogares.



Pero Clara Brugada pide que no hablemos de esto. pic.twitter.com/Iwq2GY0No5 — Sofia. 👸 ☘️ (@LSofiaDim) February 4, 2026

En un segundo video que circula en redes, se reporta que los presuntos asaltantes huyeron en un minicooper.

Al bajar del vehículo, los hombres se quitan el uniforme de barrenderos y los dejan tirados en la calle.

En la imagen, también aparece el mismo sujeto que vestía ropa deportiva.

¿Cuáles son las alertas por robo de las que se advierte en la Ciudad de México?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) alertó a la población sobre dos modalidades de asaltos, "La Patrona" y "Falso Repartidor".

En ambos, los delincuentes se hacen pasar por otras personas, ya sea motociclista, repartidor o dueño del lugar, para engañar a sus víctimas.

En el caso de "Falso Repartidor", los implicados buscan ingresara a los domicilios para sustraer el dinero en efectivo o las pertenecías.

En "La Patrona", ya sea presencial o vía telefónica los asaltantes se hacen " pasar por los dueños o propietarios de las casas para cometer una extorsión o fraude ".

Foto: SSC / Alerta: Falso Repartidor

¿Cómo reportar un asalto en la Ciudad de México?

Ante este tipo de robos que están ocurriendo en la capital del país, la SSC informó que se puede denunciar: