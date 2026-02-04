Con el arranque de la Copa de Campeones Concacaf 2026, este miércoles la Nación Azul y la afición Rayada estarán atentos al primer partido que sus equipos se disputarán con miras a ser los mejores entre los 27 clubes que participan en el torneo.

Cómo parte del calendario para disputarse los partidos de la Primera Ronda, que se juegan de ida y vuelta, hay dos equipos mexicanos que se reportan listos para saltar a la cancha.

¿Dónde ver EN VIVO Cruz Azul vs Vancouver FC?

El Cruz Azul en busca de defender su título este miércoles se enfrentará contra el Vancouver Football Club, partido que reporta 'sold out' en varias secciones del estadio.

Lo podrás ver EN VIVO por:

Fox ONE México

TelevisaUnivision ( en Estados Unidos)

( en Estados Unidos) OneSoccer (en Canadá)

Sin importar en la ubicación que estén, te damos los horarios en los cementeros podrán ver este encuentro:

Lugar : Estadio Willoughby Stadium, Vancouver, Canadá

: Estadio Willoughby Stadium, Vancouver, Canadá Fecha: miércoles 4 de febrero

Horarios para ver el Cruz Azul vs Vancouver FC

Los Ángeles: 7:00 pm

Bogotá: 10:00 pm

Nueva York: 10:00 pm

Madrid: 4:00 am

Buenos Aires: 00:00 am

CDMX: 9:00 pm

NUESTRO DEBUT EN LA CONCACAF CHAMPIONS CUP 🏆



JUNTOS POR LA VICTORIA EN VANCOUVER 🚂💙 pic.twitter.com/Zr461FpWJ3 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) February 4, 2026

¿Dónde ver la transmisión del partido de Xelajú vs Monterrey?

Por su parte, los cinco veces campeones de la Concacaf, los Rayados del Monterrey se encuentran listos para arrancar el torneo contra Xelajú M.

Aquí los detalles para ver el partido de ida de la Primera Ronda de la Copa de Campeones de Xelajú vs Monterrey

Dónde ver EN VIVO : vía streaming Fox ONE

: vía streaming Fox ONE Cuando: miércoles 4 de febrero

Hora : 7:00 pm hora Ciudad de México

: Sede: Estadio Cementos Progreso, ubicado en Guatemala

De Rayados voy a ser toda la vida.🎶🔥Ⓜ️ pic.twitter.com/GNkxkEEy0D — Rayados (@Rayados) February 4, 2026

¿Cuáles son los partidos de ida que están por jugarse en la Primera Ronda de la Copa de Campeones Concacaf 2026?

De acuerdo con la lista de los encuentros que aún están pendientes en esta ronda de ida son: