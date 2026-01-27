Luego de revelarse que los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle se enfrentarán en el Super Bowl LX donde la estrella del medio tiempo será Bad Bunny, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó que el día del juego habrá presencia de agentes del ICE.

De acuerdo con TMZ, la secretaria adjunta del DHS, Tricia McLaughlin, dijo:

"No revelaremos futuras operaciones ni hablaremos del personal. La seguridad en la Super Bowl implicará una respuesta gubernamental completa realizada conforme a la Constitución de Estados Unidos", precisó.

Detalló que tienen plantes para desplegar un operativo el próximo 8 de febrero en inmediaciones del Levis Stadium, ubicado en Santa Clara, California.

Aseguró que "quienes están legamente y no están infringiendo otras leyes no tienen nada que temer".

Tricia McLaughlin aseguró que este operativo es para garantizar la integridad del Super Tazón al igual que lo hacen "en todos los grandes eventos deportivos, incluida la Copa del Mundo"

La confirmación de la presencia de agentes del ICE durante el Super Bowl LX se da en medio de las crecientes tensiones registradas en Minnesota, donde incluso ciudadanos estadounidenses han muerto en medio de confrontaciones con los trabajadores federales, como fue el caso de Renee Good, el 7 enero, y Alex Pretti, el sábado 24 de enero.

¿Cómo reaccionaron los aficionados por la presencia de ICE en el Super Tazón?

Aunque esta no es la primera ocasión en que agentes federales del ICE se hacen presentes en un Super Bowl, debido al contexto actual, en redes sociales, los aficionados al futbol americano expresaron su rechazo ante la medida.

" Nadie está a salvo, incluso las personas de piel clara o blancas han sido atacadas ", dice Kenji Tokken.

"Los agentes de ICE son incompetentes y definitivamente pondrán sus manos sobre cualquiera que consideren que luce perfecto ante sus ojos", mencionan en twitter.

" Diría que la mayoría de la comunidad latina no debería ir al Super Bowl por razones de seguridad ", escribió el usuario identificado como Tireke.

Aunque otros exigen que la NFL se pronuncie tras confirmarse la presencia de agentes de migración el próximo 8 de febrero.

" NFL mejor que hagas una declaración contundente sobre esto. Será un desastre mayúsculo y muy estresante para los jugadores y todos los involucrados ", sentencia Lisa Grande.

¿Cuándo fue la última vez que agentes del ICE acudieron a un Super Bowl?

De acuerdo con la agencia federal de migración, la última ocasión que ICE presumió en sus redes sociales el despliegue de sus agentes fue en el Super Bowl LVII, en el 2023.

En él se enfrentaron en el emparrillado Philadelphia Eagles vs Kansas City Chiefs

También tienen registrado que hubo un despliegue del ICE en al menos nueve años atrás.