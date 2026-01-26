El Super Bowl 60 está listo y es una revancha: Los Patriots de Nueva Inglaterra vs. los Seahawks de Seattle.

Los Patriots buscarán su séptimo título de Super Bowl, un récord de la NFL, cuando se enfrenten a los Seahawks el 8 de febrero en el Levi's Stadium en Santa Clara, California.

Liderados por Maye, el entrenador Mike Vrabel y una defensiva asfixiante, los Patriots están de vuelta en el Super Bowl por primera vez desde que Tom Brady y Bill Belichick ganaron su sexto anillo juntos hace siete años.

¿Cuáles fueron los resultados de las finales de conferencia de la NFL 2026?

Los Patriots (17-3) vencieron 10-7 a los Broncos de Denver el domingo en el juego de campeonato de la Conferencia Americana para avanzar a su duodécimo Super Bowl.

Darnold, Mike Macdonald y una defensiva sofocante han llevado a los Seahawks al gran escenario por cuarta vez en la historia de la franquicia. Buscan su segundo trofeo Lombardi.

Darnold, una selección general número tres en 2018 ahora con su quinto equipo, jugó uno de sus mejores partidos para llevar a los Seahawks a una victoria de 31-27 sobre los Rams de Los Ángeles en el juego por el título de la Conferencia Nacional. Lanzó para 346 yardas y tres touchdowns sin pérdidas de balón.

"No me importa", dijo Darnold sobre los escépticos a los que ha demostrado estar equivocados. "Solo vengo a trabajar todos los días con estos muchachos. Estos muchachos en el vestuario, eso es lo que importa para mí, hombre. La forma en que hemos venido a trabajar desde abril en las OTAs, el campamento de entrenamiento, un día a la vez y aquí estamos. Lo hicimos".

¿Cómo nació la revancha entre Patriots vs Seahwaks?

Fue un final loco cuando Brady y los Patriots vencieron a Russell Wilson y los Seahawks de Pete Carroll hace 11 años.

Brady lanzó cuatro pases de touchdown y remontó a Nueva Inglaterra de un déficit de diez puntos para ganar el cuarto de sus siete anillos cuando Malcolm Butler interceptó el pase de Wilson desde yarda uno para asegurar una victoria de 28-24 el 1 de febrero de 2015.

Los fanáticos de Seattle aún lamentan por qué Marshawn Lynch no recibió el balón en una entrega en la yarda uno.

"No nos importó", dijo Macdonald sobre entrar en la temporada como desvalidos en el Oeste de la NFC detrás de los Rams y 49ers. "Se trata de nosotros. Siempre ha sido sobre nosotros y lo que hacemos y ahora vamos al Super Bowl ."

Maye anotó en una carrera de touchdown de seis yardas en el segundo cuarto en Denver después de una pérdida de balón crítica de Jarrett Stidham, quien hizo su quinta apertura en su carrera reemplazando al lesionado mariscal de campo de los Broncos, Bo Nix.

"Los Pats están de vuelta, bebé", dijo Maye. "Ahora, hay que ganar uno."

Jugando a través de una tormenta de nieve en la segunda mitad, Maye solo lanzó para 86 yardas y corrió para 65. Stidham tuvo 133 yardas por pase y un touchdown, una intercepción y un costoso balón suelto.

¿Por qué Drake Maye hará historia en el Super Bowl 60?

Maye, de 23 años, finalista para el Jugador Más Valioso de la NFL de AP y Jugador Ofensivo del Año, se convertirá en el segundo mariscal de campo más joven en iniciar un Super Bowl detrás de Dan Marino. Es el cuarto quarterback de segundo año en los últimos siete años en llevar a su equipo al juego por el título de la NFL. Patrick Mahomes (2018) lo ganó mientras que Joe Burrow (2021) y Brock Purdy (2023) perdieron.