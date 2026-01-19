Los Buffalo Bills despidieron al entrenador Sean McDermott tras la dolorosa derrota en los playoffs de la NFL el fin de semana en casa de los Denver Broncos, informó el club este lunes.

Búfalo sufrió una desgarradora derrota 33-30 en tiempo extra ante los Broncos en la ronda divisional, la más reciente de una serie de fracasos en postemporada bajo la conducción de McDermott.

"Sean ha hecho un trabajo admirable al frente de nuestro equipo de futbol americano durante las últimas nueve temporadas", declaró Terry Pegula, propietario de los Bills.

"Pero creo que necesitamos una nueva estructura dentro de nuestro liderazgo para dar a esta organización la mejor oportunidad de llevar a nuestro equipo al siguiente nivel. Se lo debemos a nuestros jugadores y a la mafia de los Bills", agregó Pegula en una declaración en X.

La salida de McDermott es la más reciente dimisión de un entrenador principal que sacude a la NFL.

Desde el final de la temporada regular a comienzos de este mes, ocho entrenadores en jefe -una cuarta parte de los 32 equipos de la liga- han renunciado o han sido despedidos.

¿Quién es Sean McDermott, entrenador despedido de los Bilss?

El entrenador McDermott estaba al mando desde 2017 y llevó a los Bills a los playoffs en cada una de las últimas siete campañas.

Ganaron cinco títulos divisionales consecutivos de 2020 a 2024, pero nunca avanzaron más allá del juego de campeonato de la Conferencia Americana de Football americano (AFC).

McDermott, de 51 años, deja Búfalo con un registro de temporada regular de 98-50, pero apenas 8-8 en los playoffs.

Los Bills nunca han ganado un Super Bowl, a pesar de que llegaron a cuatro ediciones consecutivas en la década de 1990.