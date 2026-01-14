El medio tiempo del Super Bowl LX 2026 contará con Bad Bunny como invitado de lujo que no sólo ha generado controversia entre los estadounidenses por su país de origen y lengua natal sino porque el mismo presidente Donald Trump expresó su rechazo ante la elección de la NFL.

En medio de las especulaciones el pasado 28 de septiembre, el propio "Conejo Malo" despejó todas las dudas y reveló que él será el artista encargado de realizar el show de medio tiempo, el cual es el más esperado dentro del futbol americano que año con año atrae la atención mundial.

¿A qué hora cantará Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl LX 2026?

Se tiene previsto que el Super Bowl inicie a las 5:30 hora del Este en el Estadio Levi's Stadium, ubicado en Santa Clara, California.

Aunque no existe un horario exacto para que Bad Bunny salte al campo en la casa de los 49ers de San Francisco, habrá que esperar a que concluyan los dos primeros cuartos tras la patada inicial para poder disfrutar del show que tiene preparado el intérprete de “DeBÍ Tirar Más Fotos”.

Cabe recordar al anunciarse que el puertorriqueño y tres veces ganador del Grammy se presentará en el escenario más grande de la NFL, el artista reconoció el impacto que tendrá su presencia en el juego final para conocer quién será el campeón que se llevará el Trofeo Vince Lombardi este año.

" Es para quienes vinieron antes que yo y corrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown... Esto es por mi pueblo, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela, que seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL ", dijo en un mensaje en inglés, el cual cierra hablando en español desatando una ola de críticas entre los estadounidenses.

¿Quién es Bad Bunny?

El nombre real del cantante es Benito Antonio Martínez Ocasio, tiene 31 años de edad y es originario de Puerto Rico, el cual pertenece a la Unión Americana.

Es uno de los artistas de reggaetón de habla hispana más escuchados, siendo su álbum "Un Verano Sin Ti" entre las que están los éxitos del momento de Bad Bunny como: