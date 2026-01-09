¿La cuesta de enero, pero necesitas renovar tu laptop? No te preocupes más, aquí te presentamos los remates de invierno 2026 con descuentos de hasta el 30% que cuidarán tu bolsillo.

En Office Max hay varios modelos de computadoras portátiles que podrán ser tu opción si requieres comprarle un nuevo equipo al estudiante en casa, estás arrancando un emprendimiento o lo requieres para mantenerte conectado al mundo digital.

Te presentamos una lista las laptops HP y Lenovo que tienen descuento desde el 9% hasta el 30%, así que compara sus características y pulsa este enlace para adquirir el modelo que más te guste:

Laptop HP 15-FC90079LA

Windows 11 Home

8 GB RAM

Pantalla amplia de 15.6 pulgadas

512 GB SSD para arranques ultrarrápidos

Precio $10, 999.00 tiene un 9% descuento el precio final es de $9,999.00

el Puedes pagar hasta en 9 meses sin intereses

Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3

Pantalla de 14 pulgadas con antirreflejo

8 GB de memoria RAM

512 GB SSD de almacenamiento que brinda rapidez al arranque y acceso a tus archivos

Color gris

Diseño compacto y profesional

Precio con 15% de descuento : $8,499.00

: $8,499.00 Paga con tarjetas participantes y obtén hasta nueves meses sin intereses

Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3

Pantalla de 15.6 pulgadas , diseño delgado y elegante

Windows 11

Almacenamiento 512 GB SSD brinda mayor velocidad en transferencia de datos

Precio con 18% de descuento $8,999.00

$8,999.00 Paga mensualidades de $1,000.00

Procesador Intel Core i3

Laptop Lenovo V14

Windows 11 con 8 GB de RAM

Disco duro de 256 GB SSD

Panta de 14 pulgadas

Tiene antirreflejo

Precio final con 30% de descuento aplicado: $6,999.00

aplicado: $6,999.00 También aplica a meses sin intereses con pagos de $778.00

¿Cuáles son las impresoras que están en descuento?

¿Listo? Puedes completar tu compra con estas impresoras HP que están en descuento en Office Max.

Impresora HP DeskJEt Ink Advantage 2875

Inyección de tinta

Multifuncional

Compatible con Android, Windows, macOS y Chrome OS

Precio final con 25% de descuento: $1,499.00

Impresora HP LaserJet

Monocromática

Con conectividad al bluetooth

Compatible con Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; Linus

Precio final con descuento Office Max: $ 2,199.00

En la compra de estos productos el envío es gratis.