TE RECOMENDAMOS
¿Ruptura por dinero? Alicia Villarreal y su novio tiktoker desatan polémica por préstamo de 15 mil dólares
¿La cuesta de enero, pero necesitas renovar tu laptop? No te preocupes más, aquí te presentamos los remates de invierno 2026 con descuentos de hasta el 30% que cuidarán tu bolsillo.
En Office Max hay varios modelos de computadoras portátiles que podrán ser tu opción si requieres comprarle un nuevo equipo al estudiante en casa, estás arrancando un emprendimiento o lo requieres para mantenerte conectado al mundo digital.
Te presentamos una lista las laptops HP y Lenovo que tienen descuento desde el 9% hasta el 30%, así que compara sus características y pulsa este enlace para adquirir el modelo que más te guste:
Laptop HP 15-FC90079LA
- Windows 11 Home
- 8 GB RAM
- Pantalla amplia de 15.6 pulgadas
- 512 GB SSD para arranques ultrarrápidos
- Precio $10, 999.00 tiene un 9% descuento el precio final es de $9,999.00
- Puedes pagar hasta en 9 meses sin intereses
Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3
- Pantalla de 14 pulgadas con antirreflejo
- 8 GB de memoria RAM
- 512 GB SSD de almacenamiento que brinda rapidez al arranque y acceso a tus archivos
- Color gris
- Diseño compacto y profesional
- Precio con 15% de descuento: $8,499.00
- Paga con tarjetas participantes y obtén hasta nueves meses sin intereses
Encuentra aquí las ofertas actualizadas de Office Max
Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3
- Pantalla de 15.6 pulgadas, diseño delgado y elegante
- Windows 11
- Almacenamiento 512 GB SSD brinda mayor velocidad en transferencia de datos
- Precio con 18% de descuento $8,999.00
- Paga mensualidades de $1,000.00
- Procesador Intel Core i3
¡Aprovecha! Adquiere aquí tu nueva computadora
Laptop Lenovo V14
- Windows 11 con 8 GB de RAM
- Disco duro de 256 GB SSD
- Panta de 14 pulgadas
- Tiene antirreflejo
- Precio final con 30% de descuento aplicado: $6,999.00
- También aplica a meses sin intereses con pagos de $778.00
¿Ruptura por dinero? Alicia Villarreal y su novio tiktoker desatan polémica por préstamo de 15 mil dólares
¿Cuáles son las impresoras que están en descuento?
¿Listo? Puedes completar tu compra con estas impresoras HP que están en descuento en Office Max.
Impresora HP DeskJEt Ink Advantage 2875
- Inyección de tinta
- Multifuncional
- Compatible con Android, Windows, macOS y Chrome OS
- Precio final con 25% de descuento: $1,499.00
Impresora HP LaserJet
- Monocromática
- Con conectividad al bluetooth
- Compatible con Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; Linus
- Precio final con descuento Office Max: $ 2,199.00
En la compra de estos productos el envío es gratis.
[Publicidad]