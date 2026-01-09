La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de México llamó a revisión a 38,000 vehículos de las firmas Volkswagen y Seat por un defecto en la bolsa de aire del conductor que podría causar lesiones a los ocupantes de las unidades.

El organismo público, que defiende a consumidores mexicanos, precisó que el llamado aplica a 27,972 vehículos de la marca Volkswagen modelos Passat año 2012-2015, Passat CC año 2016-2017, Crafter año 2015-2016, Multivan año 2015, NBB año 2012-2018, Tiguan año 2015-2017 y Transporte año 2015.

También a 380 vehículos Seat modelos León año 2017, Toledo año 2018 y Ateca año 2018.

En todos ellos, apuntó, “existe la posibilidad de que en un accidente con activación de la bolsa de aire ('airbag') marca Takata, la carcasa del generador de gas del 'airbag' frontal, en el lado del conductor, pudiera desprender pequeños filamentos, lo que podría provocar lesiones a los ocupantes del vehículo”.

La Profeco informó en un comunicado que la primera de estas alertas se relaciona con la 79/2023 publicada el 7 de noviembre de 2023, que originalmente estaba dirigida a 63,754 unidades de las mismas marcas y modelos, pero el 25 de octubre actualizó la campaña, que se mantendrá vigente durante 12 meses.

En el caso de los vehículos Seat, que registran el mismo desperfecto que los de Volkswagen la alerta se relaciona con la 9/2023, publicada el 17 de enero 2023 y que originalmente se lanzó para 12,789 unidades.

En este último caso, la actualización incluye 380 unidades de los modelos León, Toledo y Ateca, todos del 2018 y la campaña se mantendrá hasta el 1 de octubre de este 2026.

La Profeco advirtió que, en el caso de 23 autos modelo Tiguan Comfortline año 2019, el llamado es porque, al activarse el airbag de la cabeza, en caso de accidente, “pudiera existir rotura del inflador de aire, con lo que fragmentos de metal podrían ser expulsados a través del material del cojín del revestimiento del techo, provocando lesiones a las y los pasajeros”.

Esta alerta, precisó, está relacionada con la alerta 27/2024, publicada el 1 de marzo de 2024, y que originalmente involucraba a 162 unidades.

La nota indicó que las revisiones y cambios necesarios serán sin costo para las personas consumidoras y aclaró que Volkswagen y Seat publicaron los llamados en sus páginas web donde los usuarios podrán revisar los detalles.

En el caso de Volkswagen también está el correo electrónico contacto@vw.com.mx y para Seat atencion@seat.com.mx.