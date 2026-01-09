La influencer Anastasia Karanikolaou deslumbró en su cuenta de Instagram para dar la bienvenida al año 2026 ataviada con un espectacular minivestido de lentejuelas.

La estrella de redes sociales mostró su figura curvilínea con un vestido en color azul celeste que la hizo brillar aún más. Se robó todas las miradas con el atuendo y agregó zapatillas plateadas para combinarlo.

Stassie Baby, como también es conocida en redes sociales, lució su belleza con un maquillaje perfecto, compuesto por base, labial nude y sombras para profundizar la mirada. Llevó aretes brillantes y peinó su cabellera en ondas.

“Linda”, “La chica más bonita” y “Sirviendo como siempre” fueron algunos de los comentarios de algunos de sus 10.2 millones de seguidores.

Anastasia Karanikolaou saltó a la fama en redes sociales por ser la amiga de Kylie Jenner. Han mantenido su amistad durante más de una década. Según el tabloide Daily Mail, se conocieron en una tienda Barnes & Noble en Calabasas, California, cuando ambas tenían 13 años y estaban en la escuela secundaria.

Kylie Jenner describió a Karanikolaou como su amiga más antigua y compartió que han pasado por muchas experiencias juntas, considerándola como una hermana.

A diferencia de las Jenner, Anastasia no proviene de una familia adinerada y su madre luchó contra las adicciones. A pesar de esto, mantiene a su familia como influencer y modelo.

Recientemente, Anastasia Karanikolaou se sinceró sobre haberse sometido a una cirugía plástica a una edad temprana. “No me he puesto implantes en el trasero. Los únicos implantes que tengo están en mis pechos”, dijo.

“Y no digo que no me haya hecho otras cosas o que no haya cambiado de lugar algunas cosas o lo que sea. Pero siento que estaba en un momento de mi vida cuando era más joven y sentía que mis labios necesitaban ser grandes, mis pechos necesitaban ser grandes. Todo... Mi trasero necesitaba ser grande".

Ahora reflexiona un poco antes de hacerse algo, pero señala que hay un gran estigma en torno a la cirugía plástica. “Tanto si dices que te la has hecho como si no, la gente encontrará la manera de decir algo al respecto y convertirlo en algo negativo. Nadie tiene por qué decirle nada a nadie si no quiere hacerlo”, sentenció.