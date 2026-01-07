La Banda MS de Sergio Lizarraga confirmó este martes el deceso de su tecladista Gerson Leos luego de filtrarse la noticia de que esto habría ocurrido durante un partido de beisbol en Mazatlán.

A través de un comunicado enviaron sus condolencias a su esposa, la cantante Sarah Holcombe e hijos.

"Hoy despedimos a Gerson con mucha tristeza, pero también con gratitud por todo lo que dejó en quienes lo conocieron. Acompañamos de todo corazón a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil", se lee en la publicación de la Banda MS.

A las condolencias también se sumó el tenor Carlos Osuna y el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán.

¿Cómo murió el tecladista de la Banda MS?

De acuerdo con el periodista Felipe Osuna, la muerte de Gerson fue de forma sorpresiva durante un partido de beisbol cerca de las 5:00 de la tarde, aparentemente de un infarto fulminante.

" Falleció en el lugar, estaban en un espacio de recreación jugando un partido de béisbol . Aquí es muy común que las agrupaciones tengan equipos de béisbol y los músicos van y están participando en estas ligas. Se enfrentan con otros equipos amateur y ese era el caso", relató.

Aunque al sitio arribó un equipo de emergencias, se dio a conocer que ya no pudieron hacer nada.

En las redes sociales de su esposa Sarah, se han reporteado los mensajes de apoyo y cariño que le han enviado desde otras cuentas sus familiares y amigos del medio que se muestran consternados por la noticia.

De acuerdo con reportes de medios locales, Gerson Leos era un músico reconocido de 36 años.

Su paso por la Banda MS, una de las más importantes del regional mexicano, se desempeñó como principalmente como tecladista, además de arreglista.