El gobernador de Minnesota, Tim Walz, declaró una emergencia y pidió a su Guardia Nacional prepararse tras la muerte este miércoles de una mujer abatida por disparos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) de Estados Unidos, lo que ha elevado las protestas.

Enfrentamientos entre ciudadanos de Mineápolis y agentes del ICE



Vecinos y activistas rodearon y enfrentaron a agentes federales durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, en un intento de arresto migratorio que terminó con uso de gas lacrimógeno… pic.twitter.com/iRD9IWvshN — DW Español (@dw_espanol) December 16, 2025

Walz anunció las medidas para "estar listos" para afrontar "la agitación civil" al recordar el verano de 2020, cuando en plena pandemia hubo protestas masivas contra la brutalidad policiaca tras la muerte a manos de la policía del afroamericano George Floyd en Mineápolis, misma ciudad en la que ICE mató ahora a la mujer, identificada como una estadounidense blanca de 37 años.

"Hemos activado el Centro de Operaciones de Emergencia Estatal, el liderazgo de la patrulla estatal de la Guardia Nacional está conectada con el Departamento de Policía de Mineápolis", expresó el funcionario, del Partido Demócrata, en una rueda de prensa.

El mandatario estatal notificó de estas acciones ante el incremento de manifestaciones tras la muerte de la mujer, a quien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó momentos antes de ser una "agitadora profesional" por "agresivamente atropellar a un oficial de ICE" que disparó "en defensa propia".

Pero gobernador calificó el hecho de "innecesario" y "prevenible", al señalar que el estado afronta una "situación caótica causada por el mayor despliegue en la historia estadounidense de agentes federales sin comunicación con los locales".

"Quiero ser muy cuidadoso aquí porque Donald Trump hará todo esto acerca de mí. Él hará que esto sea sobre política. Esto es sobre seguridad pública y normalidad", indicó.

A pesar del "enojo", el gobernador urgió a los manifestantes protestar de forma pacífica y "no morder el anzuelo" del Gobierno federal, pues Mineápolis fue el epicentro de graves manifestaciones y disturbios a nivel nacional en 2020 tras la muerte de Floyd durante la primera gestión de Trump (2017-2021).

El funcionario no aclaró bajo qué escenario activaría la Guardia Nacional o la Patrulla Estatal, pero prometió que estos elementos estarían ahí para "proteger" a la población y sus "derechos constitucionales".

"Tenemos cerca de 7,500 tropas en nuestros sitios de entrenamiento a lo largo del estado. Lo que sucede es que le das a la Guardia Nacional una orden de advertencia, lo que es un aviso de que algo podría ocurrir", acotó.

El gobernador ha cuestionado el argumento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) de que los agentes dispararon a la mujer, a la que acusó de "terrorismo interno", como un acto de defensa propia durante una protesta contra las crecientes redadas migratorias en Minnesota.

Los hechos ocurren en medio de la polémica en el estado, donde Walz, excandidato demócrata a la vicepresidencia de EE.UU. en 2024, anunció este lunes que no buscará un tercer mandato por la controversia sobre fraudes millonarios relacionados con programas de cuidado infantil vinculados a la comunidad somalí. EFE