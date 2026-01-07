Una mujer murió este miércoles tras recibir disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) de Estados Unidos en Minnesota, en una confrontación por las crecientes redadas migratorias en ese estado, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

VIDEO

🚨#BREAKING: Watch as Newly released video shows the moments surrounding an ICE-involved shooting in Minneapolis, Minnesota. The Department of Homeland Security says the woman was shot after attempting to run over officers during an operation. pic.twitter.com/GWKVaNNHvS — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 7, 2026

Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, acusó a la mujer de ser "una alborotadora violenta que usó su vehículo como arma, intentando arrollar a los oficiales en un intento para matarlos" , lo que consideró un "acto de terrorismo interno", por lo que un agente de ICE, que "temía por su vida", realizó "disparos defensivos".