Renovar el pasaporte mexicano en 2026 es un proceso esencial para quienes planean viajar al extranjero y tienen su pasaporte vencido.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha actualizado las tarifas y requisitos para este trámite, mismas que entraron en vigor a partir del 1 de enero de 2026.

En este artículo, te explicamos los costos, los documentos necesarios y los pasos a seguir para renovar tu pasaporte de manera eficiente.

Vigencia del pasaporte mexicano

Pasaporte de 1 año: Exclusivo para menores de 3 años y personas que no cumplen todos los requisitos, pero necesitan protección consular o regresar a México.

Pasaporte de 3 años: Para ciudadanos mexicanos y trabajadores agrícolas.

Pasaporte de 6 años y 10 años: Para todos los ciudadanos mexicanos.

Costos para renovar el pasaporte mexicano en 2026

Pasaporte de 1 año: 920 pesos mexicanos.

Pasaporte de 3 años: $1,795 pesos.

Pasaporte de 6 años: $2,440 pesos.

Pasaporte de 10 años: $4,280 pesos.

Pasaporte mexicano con descuento en 2026 (renovación)

Hay descuentos del 50% para personas con discapacidad, mayores de 60 años y trabajadores agrícolas temporales en Canadá. Para los beneficiarios, los costos quedan así:

Pasaporte de 1 año: 460 pesos

Pasaporte de 3 años: $900 pesos.

Pasaporte de 6 años: $1,220 pesos.

Pasaporte de 10 años: $2,140 pesos.

Requisitos para renovar el pasaporte mexicano en 2026

Después de agendar una cita en alguna de las oficinas en México o en oficinas consulares, se deberán de cumplir con los siguientes requisitos:

1) Acreditar la nacionalidad mexicana:

La SRE dice: “Si de la consulta a las bases de datos, sistemas o archivos a los que tenga acceso la Secretaría no se pueda acreditar la nacionalidad de la persona solicitante, deberá presentar alguno de los siguientes documentos”:

Acta de nacimiento expedida por la oficina del registro civil mexicano o por oficina consular;

Certificado de nacionalidad mexicana;

Declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento;

Carta de naturalización;

Cédula de identidad ciudadana, o

Certificado de matrícula consular.

2) Presentar una identificación oficial vigente en original:

Como credencial para votar del INE, matrícula consular, licencia de conducir, entre otras.

Comprobante de pago de derechos del pasaporte, talón original y sellado por el banco.

3) Hoja de confirmación de la cita

Para menores de edad, se requiere también identificación y presencia de ambos padres.

Ya no debes llevar fotografía; la toma digitalmente el personal de la SRE el día de la cita.

4) Presentar el pasaporte original vencido

Debes llevar tu pasaporte a renovar. La SRE dice que, en caso de robo, pérdida o destrucción del pasaporte anterior, deberás levantar un acta ante la autoridad competente del país donde se encuentre o llenar el formato que proporcione la oficina consular para dicho fin.

Cómo agendar tu cita para renovar el pasaporte mexicano en 2026

Por teléfono:

Determina la oficina de la SRE donde realizarás el trámite.

Ten a mano tu CURP, una hoja y un bolígrafo.

Llama al 55 893 (24827) de lunes a domingo de 8:00 a 20:00 horas.

Sigue las instrucciones de la operadora.

Confirma tu CURP y datos personales.

Recibirás un correo con los formatos necesarios.

Imprime el formato de pago y llévalo al banco.

Por internet:

Crea una cuenta en citas.sre.gob.mx.

Llena el pre-registro con tu CURP y datos personales.

Selecciona el tipo y vigencia del pasaporte.

Elige la oficina y fecha disponible.

Confirma tu CURP y datos personales.

Recibirás un correo con los formatos necesarios.

Imprime el formato de pago y llévalo al banco.

Por WhatsApp:

Guarda el número (+52) 55893-24827 en tus contactos.

Envía un mensaje con la palabra “Hola” para iniciar la conversación.

Sigue las instrucciones del chatbot para seleccionar la oficina y fecha.

Confirma tu CURP y datos personales.

Recibirás un correo con los formatos necesarios.

Imprime el formato de pago y llévalo al banco.

Cómo es la cita para renovar el pasaporte mexicano en 2026

Cuando sea el día de tu cita para renovar el pasaporte mexicano...

No olvides llevar tu pasaporte a renovar, la hoja de tu cita y el comprobante de pago emitido por el banco. Recuerda que ya no debes llevar fotografías.

Procura llegar 15 minutos a la cita, para evitar perder tu lugar por contratiempos. Al llegar, avísale en la entrada que ya cuentas con cita para renovar el pasaporte, para que te señalen la fila en la que debes formarte.

Sigue las indicaciones del personal del lugar y acomoda los papeles en el orden que te solicitan, para que ingreses más rápido.

Después de corroborar tus datos con los que ingresaste al sistema, te tomarán la fotografía, huellas dactilares y lectura de iris. Luego de una espera de entre 10 y 60 minutos, te darán tu pasaporte.