La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que la Beca Rita Cetina tendrá un importante cambio para este 2026 y se trata de un apoyo extra de $2,500 pesos que entregarán a los estudiantes para que se ayuden en la compra de útiles y uniformes escolares. ¿Quiénes lo recibirán, a partir de cuándo y qué requisitos se necesitan para cobrar dicho dinero? Te contamos todo lo que se sabe.

La Beca Rita Cetina pronto abrirá registros para que se inscriban todos los niños, niñas y jóvenes que aún no cuentan con este apoyo económico, el cual entrega $1,900 pesos bimestrales; por el momento, los únicos que reciben dicho dinero son los estudiantes de secundaria, sin embargo, los alumnos de primaria ya podrán inscribirse en las siguientes semanas, así lo informó Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Del mismo modo, tanto Delgado como Sheinbaum anunciaron que para este 2026 se entregará un pago adicional a los becarios, esto con el fin de ayudar en la compra de útiles escolares y uniformes, artículos que pueden ser muy costosos.

Durante la conferencia matutina del 5 de enero, la mandataria dijo lo siguiente: “Ahora hay una beca única especial para útiles y uniformes para todos los niños y niñas (...) y la beca Gertrudis Bocanegra que en este momento es para los jóvenes de Michoacán que estudian en Educación Superior, que es para transporte y el objetivo es poco a poco ir creciendo esta beca para los jóvenes de educación superior”.

¿Quiénes recibirán pago EXTRA de $2,500 pesos de la Beca Rita Cetina?

El apoyo adicional de $2,500 pesos se entregará a los estudiantes de primaria (de primero a sexto grado) quienes apenas se van a integrar a la Beca Rita Cetina, ya que se tiene presupuestado que se realice su registro en las próximas semanas.

En un comunicado, la SEP precisó que la “Beca Universal Rita Cetina se ampliará a la educación primaria pública, de primero a sexto grado, con un apoyo anual adicional de 2 mil 500 pesos por estudiante para útiles y uniformes con registro e inicio de asambleas informativas a partir de febrero”.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el pago extra de $2,500 pesos de la Beca Rita Cetina?

De momento, el requisito más importante y el único revelado por las autoridades es que el apoyo adicional para útiles y uniformes será destinado a niños y niñas de primaria. Se espera que en los próximos días se comparta más información sobre el tema y detalles que permitan orientar a los padres de familia.

Como lo dijo la presidenta @Claudiashein...



La nueva Beca #RitaCetina de Apoyo para Uniformes y Útiles escolares llegará muy pronto para las estudiantes de primaria. ✨️👐 pic.twitter.com/sM269d5Okk — BecasBenito (@BecasBenito) January 6, 2026

¿Cuándo registro a mi hijo de primaria en la Beca Rita Cetina 2026?

Según lo dado a conocer, el registro de niños y niñas de primaria comenzaría en febrero, aunque no se ha precisado la fecha.

¿Cuándo se deposita el Apoyo Adicional de $2,500 pesos de la Beca Rita Cetina?

Hasta ahora, la fecha exacta del depósito del apoyo extra de $2,500 pesos no se ha dado a conocer, pero se espera que pronto se proporcione dicha información.