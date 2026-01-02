El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) dio a conocer dos noticias importante que impactan directamente en sus pensionados y en la jubilación que ofrecen: por un lado confirmaron que entregarán un pago doble este enero 2026, mientras que por el otro dieron a conocer la nueva edad de jubilación, la reducción que hicieron para que más adultos mayores puedan solicitar esta prestación económica. Entérate de todos estos detalles, incluyendo la fecha exacta y el monto que se depositará.

Los adultos mayores en México que tienen pensión del ISSSTE recibirán este inicio de año más dinero del que tenían presupuestado, ya que dicho instituto de salud informó que en los próximos días entregarán el depósito con el que alegrarán a miles de sus jubilados.

Del mismo modo, dieron a conocer que habrá una modificación en la edad de jubilación, esto como parte del compromiso de garantizar que más adultos mayores accedan a este derecho laboral.

¿Cuándo depositan el pago doble de la Pensión ISSSTE?

El ISSSTE tiene programado para enero 2026 el pago de la segunda parte del aguinaldo que quedó pendiente del año pasado; por otro lado, en este mes también se entregaría el dinero correspondiente a la primera mensualidad de 2026. Aunque las autoridades no han precisado la fecha, se espera que sea a partir de este 2 de enero cuando se comience a depositar el pago doble, por tal motivo, te sugerimos mantenerte al pendiente y revisar tu cuenta del banco con frecuencia.

¿De cuánto es el pago doble de la Pensión ISSSTE enero 2026?

El monto del pago doble variará en función del régimen pensionario y el salario base de cada jubilado.

¿Cuál es la nueva edad de jubilación del ISSSTE 2026?

Además del beneficio económico, el ISSSTE anunció un ajuste en la edad de jubilación, con el cual ya no tendrán que esperar hasta más allá de los 60 años para solicitar esta prestación.

La nueva edad mínima confirmada para acceder a la pensión por Cesantía en Edad Avanzada se ha establecido en 55 años para los hombres y 53 años para las mujeres, así lo explicó el ISSSTE en un comunicado.

“A partir de 2028, iniciará una reducción progresiva de la edad de jubilación: 57 años para los hombres y 55 años para las mujeres; de 2031 a 2033, disminuirá a 56 años para los hombres y 54 años para las mujeres. A partir de 2034 en adelante, la edad se reducirá a 55 años para los hombres y 53 años para las mujeres”, indicó.

Asimismo, señalaron que el acuerdo “reconoce el derecho a acceder a una pensión jubilatoria justa y digna de las personas trabajadoras al servicio del Estado, a través de detener el incremento y reducir gradualmente la edad mínima para acceder a este derecho”.

“El documento da cumplimiento al decreto de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y es aplicable a trabajadores que cuenten con al menos 30 años de cotización, y en el caso de trabajadoras, con 28 años, que se encuentren bajo el supuesto del Artículo Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE vigente y que no hayan optado por bonos de pensión del organismo”, precisó el ISSSTE.