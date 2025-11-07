Los pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) están por recibir su aguinaldo 2025, no obstante, el pago no llegará completo, ya que dicho instituto de salud lo divide en dos, por lo que el restante se depositará tiempo después. ¿Cuándo? Te compartimos la fecha exacta en la que cae la segunda parte del aguinaldo.

Los adultos mayores de México se encuentran ansiosos y emocionados ya que pronto recibirán un dinero extra, al menos así sucederá con todos los que estén pensionados ya sea en el ISSSTE o en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El aguinaldo es una prestación a la que tienen derecho, por lo que deben estar pendientes en caso de que no se les deposite.

Las autoridades encargadas de entregar el aguinaldo del ISSSTE señalaron que el pago se hará en dos partes, por lo que la primera llegará en este mes, mientras que la otra tardará unas semanas más, por lo que es importante que los adultos mayores ajusten sus finanzas y lo consideren en su presupuesto.

De manera general, el ISSSTE siempre deposita a sus jubilados la primera parte del aguinaldo a finales del año en curso y deja para días después la otra; esta es una modalidad que ya ha aplicado en años pasados.

¿Cuándo depositan la segunda parte del aguinaldo del ISSSTE?

La segunda parte del aguinaldo para los pensionados del ISSSTE será depositada en enero 2026; aunque las autoridades no han confirmado la fecha, se prevé que el pago caiga durante la primera quincena de dicho mes.

Monto del pago del aguinaldo del ISSSTE

Es importante el monto del pago de aguinaldo depende de los años trabajados y bajo el régimen que te hayas jubilado; si quieres conocer esta información con exactitud, te recomendamos comunicarte al 55-4000-1000, que es la línea ASISSSTE, la cual está habilitada para la atención al derechohabiente.

¿Cuándo pagan la primera parte del aguinaldo del ISSSTE?

Según el calendario oficial, la primera parte del aguinaldo la deposita en la primera quincena de noviembre, por lo que en los próximos días podrías ir al banco a retirar tu dinero.

Fecha de pago de la pensión ISSSTE diciembre

El ISSSTE informó, a través de su calendario oficial, que el siguiente y último pago del 2025 correspondiente a la pensión se depositará antes: para el 28 de noviembre todos sus jubilados podrán disponer de su dinero.