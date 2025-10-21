En unas cuantas semanas los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) recibirán su aguinaldo, por lo que es fundamental que se enteren cuándo, pero sobre, cuánto les darán para que vayan haciendo su presupuesto y piensen en qué lo van a gastar; aquí te compartimos la cantidad exacta que cobrará cada jubilado, así como la fecha de depósito. ¡Toma nota de esta información!

Las autoridades del IMSS y las del ISSSTE se encuentran trabajando en los últimos detalles de lo que será el pago de aguinaldo para sus pensionados. Los más de 4.8 millones de jubilados del instituto que dirige Zoé Robledo y los 1.3 millones de pensionados del instituto presidido por Martí Batres cobrarán una de las prestaciones laborales a las que tienen derecho las personas retiraras: el aguinaldo.

El aguinaldo es un pago que se entrega de forma anual, el cual debe ser depositado, de acuerdo con lo establecido por la ley, antes del 20 de diciembre; si no se hace, la persona tiene derecho a interponer una queja para exigir su dinero.

En el caso del IMSS y el ISSSTE, dichas autoridades de salud entregan el pago mucho tiempo antes de los establecido por la Ley Federal del Trabajo; por tal motivo, los jubilados tienen que estar al pendiente de la fecha de depósito, para que así puedan organizar sus finanzas y saber en qué van a gastar ese dinero o si lo van a ahorrar.

¿Cuánto reciben de aguinaldo los del IMSS?

La cantidad exacta que reciben los pensionados del IMSS equivale a una mensualidad de la cuantía de su pensión (sin considerar el importe por asignaciones familiares ni ayudas asistenciales), así lo informa la página oficial de pensiones del instituto.

¿Cuánto reciben de aguinaldo los del ISSSTE?

En cuanto a los jubilados del ISSSTE, ellos reciben el monto de acuerdo con el tipo de régimen bajo el que se hayan retirado y con respecto a los años trabajados. Si quieres conocer la cantidad exacta, comunícate con los encargados de esta área.

Fecha de pago de aguinaldo a pensionados del IMSS

Ten presente que la fecha de pago de aguinaldo a los jubilados del IMSS será en noviembre; recuerda que el depósito correspondiente de ese mes se entrega el 3 de noviembre.

Fecha de pago de aguinaldo a pensionados del ISSSTE

Anota la fecha de la primera quincena de noviembre, pues será durante este periodo en el que se le hará llegar a los jubilados del ISSSTE el pago de su aguinaldo, la primera parte; el restante se depositará hasta enero de 2026.