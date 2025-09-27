¿Tienes 60 años o más? Si es así, aprovecha que este año los adultos mayores recibirán el aguinaldo 2025, uno de los pagos anuales más esperados. ¿Cómo puedes cobrar el aguinaldo y cuándo? Entérate aquí de todos los detalles para que no te quedes sin este dinero extra. ¡Toma nota!

El fin de año pone felices a muchos mexicanos, sobre todo a aquellos que recibirán aguinaldo, ya que se trata de una prestación laboral en la que te dan una cantidad proporcional, la cual puedes usar en esta época para comprar regalos, pagar deudas o simplemente para ahorrar.

Si bien muchos creen que el aguinaldo es una remuneración que sólo pueden recibir los trabajadores mexicanos de cierta edad, lo cierto es que los adultos mayores también también derecho de cobrar este pago, de modo que les ayude a cubrir sus gastos, necesidades y, por qué no, uno que otro gusto.

¿Cómo recibir aguinaldo 2025 si soy adulto mayor de 60 años?

Hay varias formas de cobrar el aguinaldo de este año, una es con la ayuda de tu credencial INAPAM, con la cual puedes ingresar al programa de Vinculación Productiva, el cual permite que las personas de la tercera edad se integren a empleos ajustados a sus capacidades (los patrones están obligados a ofrecer sueldo base y prestaciones de ley, como el aguinaldo).

Por otro lado, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) también dará aguinaldo a sus pensionados adultos mayores de 60 años en adelante, por lo que esta también es una oportunidad para cobrar dicho pago.

Asimismo, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) tiene contemplado el pago de aguinaldo para sus jubilados, que tienen 60 años o más. Es importante que si recibes dicha prestación económica estés al pendiente de los avisos que emitan las autoridades a través de sus canales oficiales de comunicación.

Monto de aguinaldo 2025 para adultos mayores de 60 años

Toma en cuenta que en México, el aguinaldo es equivalente a al menos 15 días de salario bruto por año completo trabajado, así lo marca la Ley Federal del Trabajo (LFT) en su artículo 87.

En el caso de la Vinculación Productiva del INAPAM, podrías recibir de aguinaldo alrededor de $3,733.95 pesos (esta cantidad varia de acuerdo con el sueldo que recibas).

El IMSS da de aguinaldo una mensualidad de la cuantía de tu pensión, sin considerar el importe por asignaciones familiares ni ayudas asistenciales.

El ISSSTE da aguinaldo, sin embargo, el monto se calcula de acuerdo con el régimen de pensión.

Fecha de pago de aguinaldo 2025 para adultos mayores de 60 años

-La fecha límite para pagar el aguinaldo 2025 a los trabajadores es el 20 de diciembre (esto incluye a los que participan en el Programa de Vinculación Productiva del INAPAM).

-El IMSS paga el aguinaldo en noviembre.

-El ISSSTE paga la primera parte del aguinaldo en la primera quincena de noviembre.