Los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recibirán su aguinaldo antes que todos: el instituto reveló la fecha en la que realizará el pago, así como el monto que será depositado a sus jubilados. Te contamos cuanto dinero darán de aguinaldo y qué día. ¡Anota la fecha en tu calendario!

Con el fin de año empieza una época de alegría y muchas celebraciones, pero también, representa la llegada de una de las prestaciones laborales más esperadas por los trabajadores mexicanos, que incluso reciben aquellos que ya estan jubilados.

El aguinaldo es un derecho que se encuentra establecido en la Ley Federal del Trabajo. Dicha prestación es obligatoria y equivale a un mínimo de 15 días de salario, la cual generalmente se paga antes del 20 de diciembre. Pero el IMSS deposita el aguinaldo mucho antes de esa fecha, por lo que sus pensionados pueden tener la seguridad de que recibirán su dinero con anticipación a las fiestas decembrinas, para que de este modo planifiquen sus gastos.

¿Cuánto te dan de aguinaldo en el IMSS?

A través de su página oficial de pensiones, el IMSS dio a conocer que sus jubilados tienen derecho a recibir un aguinaldo anual que equivale a una mensualidad de la cuantía de tu pensión, es decir, sin considerar el importe por asignaciones familiares ni ayudas asistenciales.

Esta información es importante para los pensionados ya que de esta forma pueden planificar sus gastos y considerar ese dinero extra para compras de fin de año o para pagar sus deudas, en caso de que tengan.

Fecha de pago de aguinaldo para pensionados IMSS 2025

El instituto depositará el pago de aguinaldo en noviembre, aunque aún no ha especificado el día. Sin embargo, es fundamental que tomes en cuenta que durante ese mes te caerá tu depósito.

¿Qué pensionados del IMSS recibirán aguinaldo en noviembre?

El IMSS precisó que el pago de aguinaldo es para pensionados por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo el amparo de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997.