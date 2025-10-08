Malas noticias para los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya que se dio a conocer que no todos sus jubilados recibirán aguinaldo este fin de año: las autoridades confirmaron que algunos se quedarán sin este pago extra y revelaron la razón de dicha decisión. Si tienes pensión del IMSS, entérate si formas parte de los que no cobrará dicha remuneración.

El fin de año se acerca y con el cierre del 2025 se aproxima uno de los pagos más esperados por los mexicanos: el aguinaldo, el cual también tiene derecho de cobrar algunos pensionados en México, como los de los institutos de salud del IMSS y el ISSSTE.

El aguinaldo es una prestación que se otorga de forma anual y está establecida en la Ley Federal del Trabajo; equivale a un mínimo de 15 días de salario por cada año de servicio. Generalmente, dicho pago debe realizarse antes del 20 de diciembre, pero en lugares como el IMSS, el depósito se hace mucho tiempo antes.

Dicho instituto ya informó la fecha de pago de aguinaldo a sus pensionados, pero precisó que sólo se le hará llegar a algunos, por lo que deben cumplir y estar dados de alta en cierto régimen para cobrarlo.

¿Qué pensionados del IMSS NO recibirán aguinaldo en noviembre 2025?

De acuerdo con lo informado por el IMSS, no recibirán el pago de aguinaldo aquellos que no estén pensionados por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo el amparo de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997.

La pensión de cesantía en edad avanzada o vejez se otorgan al asegurado de 60 y 65 años, respectivamente, que cuente con el período mínimo de cotización que prevé la Ley del Seguro Social, que haya causado baja del Régimen Obligatorio del Seguro Social, que no tenga trabajo remunerado y se encuentre vigente en sus derechos.

El periodo mínimo de cotización son 500 semanas (Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997) y de 1,000 semanas (Ley del Seguro Social vigente a partir del 1 de julio de 1997).

¿Cuándo pagan el aguinaldo a los pensionados del IMSS?

El IMSS dará el aguinaldo en noviembre 2025, pero aún no ha establecido la fecha exacta, por lo que te recomendamos estar al pendiente de los mensajes y comunicados que emita el instituto de salud.

Monto de aguinaldo para pensionados IMSS 2025

El aguinaldo del IMSS equivale a una mensualidad de la cuantía de tu pensión, es decir, sin considerar el importe por asignaciones familiares ni ayudas asistenciales.

Requisitos para jubilarte por pensión por de Cesantía en Edad Avanzada o Vejez

-Régimen de la Ley del Seguro Social 1973

Tener cumplidos al menos 60 años al momento de presentar la solicitud de pensión de cesantía en edad avanzada y 65 años para la pensión de vejez.

al momento de presentar la solicitud de pensión de cesantía en edad avanzada y 65 años para la pensión de vejez. Haber causado baja en el Régimen Obligatorio de la Ley del Seguro Social.

No tener trabajo remunerado.

Haber estado inscrito al amparo de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997.

Tener registradas un mínimo de 500 semanas de cotización .

. Estar vigente en sus derechos ante el Instituto o dentro del periodo de conservación de derechos que prevé la Ley.

-Régimen de la Ley del Seguro Social 1997

Tener cumplidos al menos 60 años al momento de presentar la solicitud de pensión de cesantía en edad avanzada y 65 años para la pensión de vejez.

para la pensión de vejez. Haber causado baja en el Régimen Obligatorio de la Ley del Seguro Social.

No tener trabajo remunerado

Tener registradas ante el Instituto un mínimo de 1,000 semanas de cotización.