El programa Jóvenes Construyendo el Futuro es uno de los apoyos sociales más exitosos y solicitados por jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian o tienen conflictos para entrar al mercado laboral mexicano.

Lo que caracteriza al programa son todos los beneficios que reciben las personas inscritas, similares a los que gozan los trabajadores mexicanos por ley, incluida la vinculación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y un pago mensual equivalente a un mes de salario mínimo en 2025.

¿Qué es Jóvenes Construyendo el Futuro y qué beneficios da?

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro ofrece apoyo económico a jóvenes mexicanos de entre 18 y 29 años que no están estudiando ni trabajando. Este apoyo consiste en un pago mensual de 8 mil 480 pesos , equivalente a un salario mínimo, con el fin de que puedan mantenerse mientras participan en capacitaciones orientadas a facilitar su inserción en el mercado laboral.

Además del apoyo económico, el programa da los siguientes beneficios, llamados “aprendices”:

Capacitaciones en centros de trabajo para que se preparen para el mundo laboral

Materiales e insumos gratis

Afiliación al seguro médico del IMSS, que durará hasta que terminen sus capacitaciones, que son 12 meses; los beneficiarios podrán atenderse por enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo

Recibirán un documento de término que avale sus habilidades para trabajar

Recibirán un menú con opciones de trabajo que faciliten su incorporación al mercado laboral

¿Jóvenes Construyendo el Futuro paga aguinaldo? ¿De cuánto es el monto?

Si bien el programa se caracteriza por dar todos los beneficios laborales ya mencionados a sus beneficiarios, no paga prestaciones de ley como el aguinaldo, ni el reparto de utilidades; asimismo tampoco para vacaciones, prima vacacional ni aportaciones al Afore e Infonavit.

El programa sólo reparte el pago mensual de 8 mil 480, que es el equivalente al salario mínimo en México durante 2025 y da las capacitaciones y afiliación al IMSS para facilitar su inserción al mercado laboral.

¡Ahora ya lo sabes! Si eres beneficiario de este programa, no esperes que en tu pago de noviembre o de diciembre te caiga con un monto superior por el aguinaldo.

¿Cuándo será el próximo registro a Jóvenes Construyendo el Futuro?

La oportunidad para postularse al programa este mes inició el pasado 1 de octubre. En caso de que no puedas hacer tu postulación en este momento, los Programas para el Bienestar, a través de la Secretaría del Bienestar y la Secretaría del Trabajo y Previsión social (STPS) abrirán otro periodo en diciembre.

Para poder acceder al programa, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 29 años al momento de postularse a la actividad de capacitación.

Inscribirse en la Plataforma Digital del programa por cuenta propia o con asistencia de personal autorizado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), proporcionando la información requerida en el formulario de registro.

Bajo protesta de decir verdad, declarar no estar trabajando ni estudiando al momento del registro

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio (luz, agua, predial o teléfono) no mayor a 3 meses de haber sido expedido

Fotografía con el rostro descubierto, sin ediciones, sosteniendo la ficha de registro proporcionada por el programa

Las personas extranjeras deberán presentar el documento oficial vigente que acredite su estancia legal en el país expedido por las autoridades migratorias correspondientes.

Aceptar los términos de la carta compromiso donde accede a cumplir con las Reglas de Operación y otras disposiciones que le apliquen como participante del Programa.

¿Dónde se puede hacer el registro a Jóvenes Construyendo el Futuro?

Los aspirantes deben registrarse en el sitio web oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro ( https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx ), cabe destacar que el registro está abierto permanentemente, pero la postulación no.

Cuando haya postulaciones, los aspirantes deben acceder al sitio web para buscar y elegir el centro de trabajo y el plan de actividades y capacitación.