¿No quieres esperar hasta después de los 60 años para jubilarte? Entonces, tienes que conocer la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con la que puedes retirarte antes de los 60 y cobrar dicho pago mensual. Te compartimos los requisitos, el monto de pago y toda la guía completa para que hagas el trámite cuanto antes. ¡Toma nota de esta información!

La mayoría de los trabajadores mexicanos tienen que esperar a que cumplan más de 60 años para poder comenzar con el trámite de su pensión; hasta ahora, sólo los apoyos económicos entregados por el gobierno federal cubren al sector de la población que se encuentra en la tercera edad.

Pero hay una pensión del IMSS que se puede sacar antes de los 60 años, la cual evita que tengas que esperar hasta cierta edad para poder jubilarte y descansar; las autoridades de dicho instituto de salud señalan que se deben cumplir con varios criterios para solicitarla, por eso, es fundamental que sigas el trámite paso por paso y reúnas los requisitos necesarios.

¿Cómo puedo sacar mi pensión del IMSS antes de los 60?

A través de su página oficial, el IMSS detalla que hay una pensión que se puede otorgar antes de los 60: se trata de la pensión de retiro, la cual está disponible para todos los interesados.

¿Qué es la Pensión de Retiro IMSS?

El IMSS explica que “la pensión de retiro se otorga al asegurado antes de cumplir las edades establecidas, siempre y cuando la pensión que se le calcule en el sistema de renta vitalicia sea superior en más del treinta por ciento de la pensión garantizada, una vez cubierta la prima del seguro de sobrevivencia para sus beneficiarios. Esta pensión será pagada por la aseguradora que el asegurado elija”.

Requisitos que necesitas para pensionarte en el IMSS antes de los 60

Los requisitos para que se otorgue la Pensión de Retiro Anticipado conforme al Régimen de la Ley del Seguro Social de 1997:

Que el asegurado tenga menos de 60 .

. Haber causado baja del régimen obligatorio.

Estar privado de trabajo remunerado.

Tener un mínimo 1,000 semanas cotizadas .

. Que los recursos de la cuenta individual sean suficientes para el retiro.

Que la pensión que se calcule en el Sistema de Rentas Vitalicias sea superior en más de 30% de la pensión garantizada, una vez cubierta la prima del seguro de sobrevivencia para sus beneficiarios.

Identificación oficial vigente con fotografía y firma

Estado de cuenta (original y copia).

Documento expedido por la institución de crédito en el cual se identifique el número de cuenta y clave bancaria estandarizada (CLABE) a nombre de la persona titular del

derecho, con nivel 4 sin límite para depósito (original y copia).

Acta de nacimiento, acta de adopción o reconocimiento (original y copia).

Constancia de Semanas Cotizadas en el IMSS.

El trámite podrá presentarse en la ventanilla del Control de Prestaciones Económicas en la Unidad de Medicina Familiar de 8:00 a 15:00 horas; para cualquier duda o pregunta comunícate al teléfono 800 623 23 23 opción 3 “Pensionados”.

¿Cuánto me dan si me pensiono antes de los 60 años en el IMSS?

El monto de la pensión dependerá de la ley bajo la que te pensiones y de tu historial laboral. Te recomendamos acercarte con los encargados de las pensiones del IMSS para precisar la cifra.