¿Eres beneficiario de la Beca Benito Juárez 2025? Si es así, entérate de lo que estaría pasando con tu pago de este mes: las autoridades habrían dado a conocer que el depósito de octubre fue suspendido, por lo que se pospondrá hasta diciembre, fecha en la que se realizaría un pago doble; entérate por qué se retrasó dicho depósito y conoce lo que se sabe sobre este tema.

La Beca Benito Juárez es uno de los principales programas de apoyo a estudiantes de la actual administración; dicho ayuda económico se entrega a jóvenes que cursan el bachillerato o profesional técnico bachiller en escuelas públicas en modalidad escolarizada o mixta.

Son miles los estudiantes que están dados de alta en este programa social que entrega un pago bimestral de $1,900 pesos, cantidad que se otorga por los 10 meses que dura el ciclo escolar. Tras el lanzamiento del calendario de pagos de la Beca Rita Cetina, varios de los becarios de la Benito Juárez preguntaron sobre la fecha en la que se les haría llegar el depósito.

¿Cuándo será el próximo pago de la Beca Benito Juárez 2025?

La mala noticia para los beneficiarios de la Beca Benito Juárez es que el depósito de este mes de octubre tendrá un retraso, así lo habría dado a conocer el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, quien respondió ante la duda mostrada por algunos usuarios de redes sociales.

De acuerdo con lo informado, la fecha en la que se haría el pago será en diciembre 2025, por lo que los becarios de este programa aún tendrán que esperar algunos meses para poder cobrar.

¿Por qué se suspendió el pago de octubre de la Beca Benito Juárez?

Según Julio León, el retraso se debe a que aún están en proceso de actualización los datos de todos los alumnos que ingresaron a este ciclo escolar; para poder llevar a cabo el depósito, se necesita que el padrón de beneficiarios tenga la información correcta.

¿Habrá pago doble en diciembre de la Beca Benito Juárez?

Sí, en diciembre habría pago doble debido a que se estaría depositando a los jóvenes en dicho mes el dinero pendiente de octubre más el del bimestre de noviembre-diciembre.

¿De cuánto es el pago doble de la Beca Benito Juárez de diciembre 2025?

De confirmarse este depósito, el monto del pago doble de la Beca Benito Juárez en diciembre 2025 sería de $3,800 pesos. Toma en cuenta esta cantidad y el retraso que habrá, por si ya tenías contemplado el dinero del bimestre de septiembre-octubre para este mes.