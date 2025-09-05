La Beca Rita Cetina ya estará disponible para los estudiantes de primaria, así lo anunció el coordinador nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, Julio León, quien compartió la fecha oficial en la que iniciarán los registros. Si aún no sabes qué necesitas para solicitar el apoyo de $1,900 pesos, sigue leyendo para que te enteres de los requisitos actualizados.

La Beca Universal para Educación Básica Rita Cetina Gutiérrez es uno de los Programas para el Bienestar impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Dicha beca se otorgará a todos los alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas de México.

Desde hace casi un año se comenzó con el registro de alumnos de secundaria, quienes actualmente reciben un pago bimestral de $1,900 pesos ($700 pesos adicionales por cada estudiante extra que tenga cada familia), no obstante, es turno de los niños de primaria para que reciban su apoyo económico.

Es por eso por lo que Julio León confirmó la fecha oficial en la que estos alumnos podrán solicitar la beca e inscribirse; las autoridades informaron que para poder hacer su registro es muy importante que cumplan con los requisitos, sobre todo, ahora que hicieron una actualización de los requerimientos.

Fecha confirmada de registro de primaria para la Beca Rita Cetina

A través de su página oficial de Facebook, el coordinador nacional de becas anunció que el registro para primaria se llevará a cabo en 2026, aunque no precisó el mes exacto; será hasta el siguiente año cuando los niños y niñas de dicho nivel educativo puedan solicitar la beca universal.

“En septiembre inicia el registro a la Beca Rita Cetina para las y los estudiantes de secundarias públicas de todo el país. Y en 2026 llegará el turno para que madres y padres, tutoras y tutores, puedan solicitarla para sus hijas e hijos de primaria”, mencionó.

Requisitos de registro para la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria

Para registrar a un estudiante de primaria se deben cumplir con alguno de los siguientes dos criterios:

-Tener algún hijo o hija inscrita en una primaria pública ubicada en una localidad rural o en una escuela clasificada como escuela de interés.

-Tener bajos ingresos y algún hijo o hija inscrita en una escuela pública, con prioridad para quienes estudian en escuelas ubicadas en localidades indígenas o con algún grado de marginación.

Los requisitos y documentos que debe presentar la madre, padre o tutor son:

Llave MX

CURP

Número de celular

Correo electrónico

Identificación oficial (digitalizada)

Comprobante de domicilio de los últimos 3 meses (digitalizado).

Los requisitos y documentos del estudiante necesarios para solicitar la beca son:

CURP

Clave de Centro de Trabajo de la escuela (CCT).

¿Cómo registrarse en la Beca Rita Cetina para primaria?

Aún falta confirmación por parte de las autoridades correspondientes, pero el proceso de registro para primaria sería similar al realizado con los estudiantes de secundaria:

Paso 1 . Regístrate como tutor en la plataforma

Paso 2 . Da clic en la opción “siguiente” para iniciar sesión

Paso 3 . Completa tu información de domicilio del tutor

Paso 4 . Registra a cada uno de los estudiantes que haya en tu familia

Paso 5 . Al tener a todos los estudiantes registrados da clic en el botón “terminar”.

¿Cuánto van a dar en la beca Rita Cetina para primaria?

Aún no hay confirmación, pero se espera que a los niños y niñas de primaria se les dé lo mismo que a los jóvenes de secundaria: $1,900 pesos bimestrales.

No olvides que la Beca Rita Cetina Gutiérrez hace entrega del dinero en cinco bimestres, ya que no se consideran los meses de julio y agosto por ser periodo vacacional.