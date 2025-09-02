¿Eres estudiante y tienes promedio de 8.0 o más? Si es así aprovecha tus buenas calificaciones para pedir una beca que te apoye en tus estudios y que premie tu esfuerzo académico; conoce los detalles de esta ayuda para alumnos de escuelas públicas. Consulta los requisitos, los pasos para solicitarla y la fecha de registro. ¡No te la pierdas!

Las becas son un gran apoyo para los estudiantes de todos los niveles educativos en México; gracias a dicho incentivo económico miles de alumnos continúan sus estudios y no se ven en la necesidad de abandonar la escuela para trabajar y ayudar a su familia.

A pesar de que hoy en día existen varias becas para los estudiantes, son pocas las que ofrecen una suma considerable de dinero; tal es el caso de esta beca para alumnos de educación pública, la cual brinda un pago de $20,000 pesos para quienes tienen un promedio de 8.0 o más.

¿Qué es la Beca Cultural “Carmen de la Fuente?

La beca que proporciona un pago de 20,000 pesos es la Beca Cultural “Carmen de la Fuente” del Instituto Politécnico Nacional (IPN). El objetivo de esta beca es incentivar la permanencia, egreso, continuación de estudios y/o el desarrollo de las actividades culturales de los estudiantes de dicho instituto.

De acuerdo con lo dado a conocer por las autoridades educativas, la beca cubre el periodo escolar 26/1 del ciclo escolar 2025-2026 (agosto 2025 – enero 2026), por lo que únicamente se entregaría un pago de $20,000 pesos.

¿Quiénes pueden solicitar la beca de $20,000 pesos?

Los estudiantes del IPN académicos del nivel medio superior o superior del IPN en la modalidad escolarizada, no escolarizada o mixta.

Requisitos para recibir beca de 20,000 pesos del IPN

Si estás interesado en recibir la Beca Cultural “Carmen de la Fuente” debes cumplir con los siguientes criterios:

-Estar inscrito en alguno de los programas académicos del nivel medio superior o superior del IPN en la modalidad escolarizada, no escolarizada o mixta.

-Ser estudiante en situación académica regular.

-Tener un promedio general mínimo de 8.0.

-Haber realizado alguna labor artística y/o cultural comprobable en espacios culturales externos al IPN durante el año inmediato anterior (especificar mes y año) a la publicación de la convocatoria, en las áreas de Artes Visuales, Creación Literaria, Danza, Música y Teatro.

-Durante la temporalidad de la beca, la persona beneficiada deberá realizar por lo menos dos actividades artísticas o culturales en su área específica, y deberán cumplir con los siguientes lineamientos: sin fines de lucro; comprobables presentando registro de evidencias; realizadas en espacios culturales externos al IPN.

-Para dichas actividades, se deberá especificar que la persona que presenta es beneficiaria de la beca “Carmen de la Fuente” en los créditos, la difusión y cualquier otro documento relacionado con la actividad.

Fecha de registro para beca de $20,000 pesos del IPN

Podrán inscribirse a la Beca Cultural “Carmen de la Fuente” del 26 de septiembre al 3 de octubre de 2025. Los Subcomités de Becas de las Unidades Académicas realizarán la revisión de solicitudes y validación de requisitos del 6 al 29 de octubre de 2025-

El 7 de noviembre de 2025 se realizará la publicación de resultados en las páginas oficiales de las Unidades Académicas y en www.sibec.ipn.mx. La fecha tentativa de pago de los $20,000 pesos es el 28 de noviembre de 2025.