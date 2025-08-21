¿Eres investigador o recién egresado de un doctorado y te gustaría realizar una estancia académica en Estados Unidos? La beca Fulbright-García Robles, gestionada por Comexus, ofrece una oportunidad única para realizar estancias de investigación o docencia en instituciones estadounidenses, con apoyos económicos que pueden alcanzar hasta $4,805 dólares mensuales.

Cierre de convocatoria: 21 de septiembre de 2025 (11:59 PM CST)

Inicio de estancias: A partir del 1 de agosto de 2026

¿Quién puede aplicar a la beca?

La convocatoria está dirigida a personas con nacionalidad mexicana y residencia en México, afiliadas a instituciones de educación superior. Existen dos perfiles elegibles:

1. Estancias de investigación y/o docencia

Dirigido a doctores con al menos 5 años de experiencia en investigación y docencia.

Deben contar con el respaldo de su institución de origen (carta de apoyo o licencia sabática).

2. Estancias posdoctorales

Para quienes obtuvieron el grado de doctor hace menos de 5 años.

No es obligatorio contar con afiliación institucional.

Apoyos económicos que ofrece la beca

Los beneficios de la beca incluyen:

Manutención mensual de entre $3,164 y $4,805 dólares, según el costo de vida en la ciudad anfitriona.

Apoyo único de instalación: $1,875 dólares.

Apoyo mensual para dependientes: $200 dólares (uno) o $350 dólares (dos o más).

Seguro médico Fulbright (cobertura limitada).

Trámite de visa J1 para el becario y J2 para dependientes.

Requisitos generales para calificar

Pasaporte mexicano vigente.

Excelente dominio del inglés, comprobable con TOEFL (mínimo 550 ITP / 80 IBT) o IELTS (mínimo 6.5).

Formulario DS-160 y copias de visas J1 anteriores (si aplica).

Carta de invitación de la universidad estadounidense con fechas específicas.

Carta de respaldo institucional (excepto en posdoctorado sin afiliación).

Currículum en inglés, título de doctorado, proyecto de investigación, bibliografía y tres cartas de recomendación en inglés.

¿Cómo aplicar a la beca?

Debes completar la solicitud electrónica en inglés en https://apply.iie.org/fvsp2026 .

Selecciona “Senior Scholar” si aplicas a estancias de investigación/docencia.

Selecciona “Postdoc” si aplicas a estancias posdoctorales.

Si no seleccionas el nombre del premio, tu solicitud no será considerada.

Esta beca representa una oportunidad excepcional para fortalecer tu carrera académica en Estados Unidos, con apoyo económico, institucional y logístico. Mira toda la convocatoria en este enlace .