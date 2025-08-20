La Green Card, o Tarjeta Verde, es el documento que permite a los extranjeros residir permanentemente en Estados Unidos. Con ella, los titulares pueden vivir y trabajar legalmente en el país, y es un paso esencial para aquellos que desean obtener la ciudadanía estadounidense.

Existen ciertas vías principales para obtener una Green Card: a través de un familiar, patrocinio laboral, protección humanitaria (como refugiados y asilados) y la lotería de Visas de Diversidad.

Los requisitos varían según la vía de solicitud. Por ejemplo, si se solicita a través de un familiar, se deben presentar pruebas de la relación familiar con un ciudadano estadounidense. En el caso de patrocinio laboral, se requieren pruebas de una oferta de empleo.

Estos son los principales tipos de Green Card, según los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos y los requisitos para obtenerlas.

Green Card a través de la familia

Requisitos principales:

Ser cónyuge, hijo/a soltero/a menor de 21 años o padre/madre de un ciudadano estadounidense.

Ser familiar de un residente permanente legal (por ejemplo, cónyuge o hijo/a soltero/a).

Ser prometido/a de un ciudadano estadounidense (visa K-1) y haber ingresado al país con esa visa.

Ser viudo/a de un ciudadano estadounidense.

2. Green Card a través de un empleo

Requisitos principales:

Tener una oferta de trabajo permanente en EE. UU.

Ser trabajador con habilidades extraordinarias (categoría EB-1).

Ser profesional con título avanzado o habilidades excepcionales (EB-2).

Ser trabajador calificado, profesional o trabajador no calificado (EB-3).

Ser inversionista que invierte al menos $800,000 en un negocio que genere empleo (EB-5).

3. Green Card como inmigrante especial

Requisitos principales:

Ser trabajador religioso.

Ser empleado de una organización internacional o de EE. UU. en el extranjero.

Ser médico que haya trabajado en áreas desatendidas.

Ser miembro de las Fuerzas Armadas o traductor iraquí/afgano que haya trabajado con el gobierno de EE. UU.

4. Green Card por estatus de refugiado o asilado

Requisitos principales:

Haber sido admitido como refugiado hace al menos un año.

Haber recibido asilo en Estados Unidos hace al menos un año.

5. Green Card para víctimas de trata humana y otros crímenes

Requisitos principales:

Tener visa T (víctima de trata humana) o visa U (víctima de ciertos crímenes).

Haber cooperado con las autoridades en la investigación o enjuiciamiento del crimen.

6. Green Card para víctimas de abuso

Requisitos principales:

Ser víctima de violencia doméstica por parte de un ciudadano o residente permanente (bajo la Ley VAWA).

Ser menor maltratado o abandonado (SIJ – Special Immigrant Juvenile).

Ser cónyuge o hijo/a maltratado de un no inmigrante con visa A, G, o H.

7. Green Card a través de otras categorías

Requisitos principales:

Haber sido seleccionado en la Lotería de Visas de Diversidad.

Ser cubano bajo la Ley de Ajuste Cubano.

Ser ciudadano americano nacido en el extranjero que no fue registrado adecuadamente.

8. Green Card por registro

Requisitos principales:

Haber residido continuamente en EE. UU. desde antes del 1 de enero de 1972.

Tener buen carácter moral y ser elegible para la residencia permanente.

Los residentes permanentes pueden vivir legalmente en Estados Unidos y trabajar con un número de seguridad social. Según los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), también pueden ser propietarios de bienes, asistir a escuelas públicas y obtener una licencia de conducir en su estado.

Además, los residentes permanentes pueden solicitar la ciudadanía una vez que cumplan con los requisitos necesarios y pueden pedir visas para que su cónyuge e hijos solteros residan en Estados Unidos. Sin embargo, también tienen obligaciones, como obedecer todas las leyes federales, estatales y locales, y pagar los impuestos correspondientes.

Un extranjero puede ser considerado inadmisible para la residencia permanente si ha recibido ciertos beneficios del gobierno, como Medicaid o cupones de alimentos, a menos que sea una mujer embarazada, un menor de edad o un solicitante de asilo. Además, aquellos con enfermedades transmisibles de importancia para la salud pública, como gonorrea, sífilis o tuberculosis activa, también pueden ser inadmisibles.

Los solicitantes con antecedentes de delitos graves, como trata de personas, lavado de dinero, delitos políticos, violaciones, homicidios o genocidio, generalmente no son elegibles. Sin embargo, puede haber excepciones para delitos cometidos por menores de 18 años si la condena ha sido cumplida.