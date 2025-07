¿Sueñas con obtener la ciudadanía estadounidense? Pues la administración del presidente Donald Trump cree que el examen actual es “muy fácil” y planea endurecer los requisitos de aprobación. Lo que, por cierto, ya intentó antes.

Joseph Edlow, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), dijo en entrevista con el diario The New York Times que “el examen tal como está ahora no es muy difícil”.

“Es fácil memorizar las respuestas. No creo que estemos cumpliendo con el espíritu de la ley”, señaló al medio estadounidense.

El examen de ciudadanía actual establece que el aspirante a ciudadano debe responder 10 preguntas sobre civismo e historia estadounidense. Para aprobar la prueba de naturalización, debe responder correctamente al menos 6 de ellas. Las preguntas se sacan de una guía preestablecida de 100 preguntas.

Durante su primer mandato, Donald Trump cambió los términos para que la guía fuera de 128 preguntas. En el examen, el solicitante debía responder a 20 cuestionamientos y responder correctamente al menos 12. Biden volvió a la versión del examen de 2008 en cuanto tomó el poder.

Joseph Edlow dijo a The New York Times que su administración trabaja para volver a la prueba de Donald Trump, donde se deben responder correctamente al menos 12 de 20 preguntas.

La prueba de inglés se realiza durante la entrevista de Naturalización del solicitante, donde se le cuestiona al solicitante sobre sus datos personales, historia de vida e historial migratorio.

El examen de inglés se califica en 3 aspectos:

Habilidad para hablar: Un funcionario de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) determinará la capacidad del solicitante para hablar y comprender inglés durante su entrevista de elegibilidad sobre el Formulario N-400, Solicitud de Naturalización.

Lectura: El solicitante deberá leer en voz alta una de cada tres oraciones correctamente para demostrar su capacidad de leer en inglés. “La lista de vocabulario del examen de lectura le ayudará a estudiar para la parte de lectura en inglés del examen de naturalización”, señalan.

Escritura: El solicitante deberá escribir una de cada tres oraciones correctamente para demostrar su capacidad de escribir en inglés. USCIS también tiene material para estudiar.

Hace poco, USCIS emitió una nueva guía de políticas que modifica el proceso de revisión del Formulario N-648, utilizado por personas que solicitan una excepción a los requisitos de idioma inglés y educación cívica durante el proceso de naturalización debido a una discapacidad.

La actualización, que entró en vigor el 13 de junio de 2025, tiene como objetivo “mejorar la integridad del proceso de revisión del Formulario N-648”, según lo indicó USCIS en su comunicado oficial. Esta medida responde a preocupaciones de la administración Trump sobre el “uso indebido de estas certificaciones médicas, que en algunos casos han sido utilizadas para eludir los requisitos legales de naturalización”.

“Cuando un profesional médico proporciona una certificación falsa, no solo se socava el propósito de la excepción por discapacidad, sino que también se debilita la credibilidad de todo el sistema de naturalización”, señala USCIS, anotaron.

Está por verse qué tanto se endurece el examen de ciudadanía en esta nueva administración de Trump.