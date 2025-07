La visa americana de turista pasará de costar $185 dólares a $435 dólares. Esto debido a que se aprobó The One Big Beautiful Bill en Estados Unidos, una ley federal con políticas fiscales y de gasto de la agenda del segundo mandato del presidente Donald Trump.

¿Quiénes deberán pagar el aumento de $250 dólares?

El aumento de $250 dólares esta incluido en esa ley se llama “Tarifa de Integridad”. Se cobrará a todos los viajeros que solicitan visas de no inmigrante: Como las visas de turista (B1/B2), estudiante (F,M y J) y trabajo (H-1B).

De esta manera, tendrías que pagar $435 dólares por una visa de turista ($185 de la solicitud y $250 de la Visa Integrity Fee).

Aunque la tarifa inicial para el año fiscal 2025 es de $250 dólares, se prevé que tenga ajustes anuales por la inflación. Así que probablemente esta tarifa subirá cada año.

¿Quiénes están exentos del pago de $250 dólares?

Los únicos turistas exentos de pagar la tarifa de integridad serían quienes pertenecen a uno de los 42 países participantes del Programa de Exención de Visas. Lamentablemente México no pertenece a este grupo y los mexicanos tendrán que pagar los $250 dólares extra.

¿En qué momento del trámite se pagarán los $250 dólares?

Ya se informó que el pago se requerirá al momento de la emisión de las visas. Es decir, cuando el oficial consular la aprueba tras realizar la entrevista. Si te rechazan la visa, no tendrías que hacer el pago.

¿El pago es reembolsable?

Los viajeros que no excedan el tiempo permitido ni participen en trabajos no autorizados pueden tener derecho a un reembolso una vez que expire la visa. Sin embargo, no se han dado detalles de cómo se haría tal reembolso.

También se podría solicitar un reembolso si se reside legalmente en el país mediante una extensión de visa o si se obtiene la residencia permanente (Green Card) antes de que expire. No obstante, no se especifica aún cómo sería devuelto el pago.

¿Por qué se tiene que pagar la Visa Integrity Fee?

De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, el propósito de aumentar la tarifa es:

Financiar operaciones de control migratorio, incluyendo la contratación de más personal de ICE y CBP.

Reducir el déficit federal mediante la recuperación de costos administrativos.

Aumentar la integridad del sistema migratorio, asegurando que quienes acceden a beneficios migratorios contribuyan al financiamiento del sistema.

Otros aumentos en el costo de visas

Además, ya entró en vigencia un nuevo cobro al recibir la visa americana por paquetería. Anteriormente, los solicitantes hacían un pago único del equivalente a $185 dólares. Este pago incluía la solicitud DS-160, el trámite de la visa y la entrega, en caso de que fuera aprobada al solicitante.

La entrega podía ser en uno de los Centros de Atención al Solicitante (CAS) o en una sucursal de DHL seleccionada por el solicitante.

Sin embargo, ahora se cobrará el envío de la visa, en caso de que el solicitante quiera que sea entregada en su domicilio particular o en una sucursal de DHL.

Los solicitantes deberán pagar $400 pesos mexicanos por la entrega de su visa en un domicilio particular (siempre y cuando se cubra la ruta). O $320 pesos mexicanos para que su documento sea recogido en una sucursal de DHL.