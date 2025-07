¿Eres residente permanente de Estados Unidos? La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) recordó que siempre debes llevar contigo tu Green Card. De lo contrario, durante una detención, la policía federal puede atribuirte cargos por un delito menor y multas.

A través de redes sociales, CBP publicó una tarjeta informativa con el siguiente mensaje. “Todo extranjero, mayor de 18 años, deberá llevar consigo y tener en su posesión personal cualquier certificado de registro de extranjero o tarjeta de recibo de registro de extranjero emitido a él”.

“No hacerlo puede llevar a un delito menor y multas si es detenido por la policía federal.

Si usted no es ciudadano, por favor siga las leyes de los Estados Unidos de América”, apunta la publicación.

Es decir, no basta llevar una fotografía o copia de tu Green Card. Lo que pide la ley es portar el documento original.

La Sección 1304(e) del Título 8 del Código de los Estados Unidos establece que quienes son residentes permanentes legales y no portan su Green Card, pueden enfrentar:

Multas de hasta $100.

Hasta 30 días de cárcel.

Antecedentes penales por delito menor.

Cometer un delito menor en Estados Unidos puede afectarte en próximos trámites migratorios, como la naturalización. Si acumulas varias infracciones, también puede jugarte en contra durante un proceso de deportación.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) también ha dejado claro en redes sociales que obtener una una tarjeta de residencia permanente (Green Card) es un privilegio que conlleva responsabilidades.

USCIS escribió: "Venir a Estados Unidos y recibir una visa o tarjeta de residencia permanente es un privilegio. Nuestras leyes y valores deben respetarse. Si incita a la violencia, respalda o apoya actividades terroristas, o anima a otros a hacerlo, ya no podrá permanecer en Estados Unidos".

De esta manera, informó que algunas razones para perder la Green Card son:

Incitar a la violencia.

Respaldar o apoyar actividades terroristas.

De acuerdo con el capítulo 12 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, un extranjero puede ser deportado de Estados Unidos por las siguientes razones, sin importar si tiene o no la Green Card.

Inadmisible en el momento de entrada o de ajuste de estatus o viola el estatus:

Extranjeros inadmisibles: Deportables si eran inadmisibles al momento de entrada o ajuste de estatus.

Presente en violación de la ley: Deportables si están en EE.UU. en violación de la ley o con visa revocada.

Violación del estatus de no inmigrante o condición de entrada:

Violadores del estatus de no inmigrante: Deportables si no mantienen el estatus de no inmigrante.

Infractores de las condiciones de entrada: Deportables si no cumplen con las condiciones impuestas.

Terminación de la residencia permanente condicional:

En general: Deportables si se les termina el estatus de residente permanente condicional.

Excepción: No aplicable en ciertos casos de exenciones por dificultades.

Contrabando:

En general: Deportables si ayudan a otros a entrar ilegalmente a Estados Unidos.

Renuncia autorizada: El Procurador General puede renunciar a la deportación por motivos humanitarios o de interés público.

Fraude matrimonial: Deportables si obtienen visa mediante fraude matrimonial.