¿Te gustaría estudiar en Estados Unidos y no sabes por dónde empezar? La Expo Universidades 2025, organizada por EducationUSA México, es el evento ideal para ti. Esta feria educativa reunirá a más de 20 universidades estadounidenses en distintas ciudades del país, ofreciendo información clave sobre programas académicos, procesos de admisión y opciones de financiamiento.

¿Qué encontrarás en la Expo Universidades?

La feria está diseñada para estudiantes mexicanos interesados en cursar licenciaturas, posgrados o programas de inglés en instituciones reconocidas de Estados Unidos. Podrás:

Conocer directamente a representantes de universidades.

Resolver tus dudas sobre becas, requisitos y trámites.

Informarte sobre la visa F para estudiantes internacionales, que permite estudiar a tiempo completo en instituciones autorizadas por el gobierno estadounidense.

Fechas y sedes del evento en México

La entrada es gratuita, pero se requiere registro previo. Aquí están las fechas y lugares donde se llevará a cabo:

Mérida

Domingo 21 de septiembre · 11:00 a.m. – 2:00 p.m.

371 Prolongación Paseo Montejo, Mérida, YUC 97119.

Guadalajara

Martes 23 de septiembre · 4:00 p.m. – 7:00 p.m.

CUCEI Universidad de Guadalajara, Calzada Revolución 1500, Guadalajara, JAL 44840.

Monterrey

Miércoles 24 de septiembre · 4:00 p.m. – 7:00 p.m. (puertas abren a las 3:45 p.m.)

IMNRC - Instituto de Relaciones Culturales, Miguel Hidalgo y Costilla 768, Monterrey, NLE 64000.

Ciudad de México

Jueves 25 de septiembre · 4:00 p.m. – 7:00 p.m. (puertas abren a las 3:30 p.m.)

Biblioteca Benjamín Franklin, Liverpool 31, Ciudad de México, CMX 06600.

¿Qué debes saber sobre la visa F?

La visa F es el tipo de visa que permite estudiar en Estados Unidos como estudiante internacional. Para obtenerla, debes estar inscrito en un programa académico que culmine en un grado, diploma o certificado, y tu institución debe estar autorizada para recibir estudiantes extranjeros.

Con esta visa puedes:

Cambiar de especialidad o programa de estudio.

Trabajar dentro o fuera del campus (con permiso).

Participar en programas de formación práctica como CPT y OPT.

Permanecer en Estados Unidos durante todo tu programa y hasta 60 días después de finalizarlo.

La Expo Universidades 2025 es una buena oportunidad para acercarte a tu sueño de estudiar en Estados Unidos. No importa si apenas estás explorando opciones o si ya tienes un plan definido: este evento te dará las herramientas para avanzar.