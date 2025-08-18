TE RECOMENDAMOS
¿Te gustaría estudiar en Estados Unidos y no sabes por dónde empezar? La Expo Universidades 2025, organizada por EducationUSA México, es el evento ideal para ti. Esta feria educativa reunirá a más de 20 universidades estadounidenses en distintas ciudades del país, ofreciendo información clave sobre programas académicos, procesos de admisión y opciones de financiamiento.
¿Qué encontrarás en la Expo Universidades?
La feria está diseñada para estudiantes mexicanos interesados en cursar licenciaturas, posgrados o programas de inglés en instituciones reconocidas de Estados Unidos. Podrás:
Conocer directamente a representantes de universidades.
Resolver tus dudas sobre becas, requisitos y trámites.
Informarte sobre la visa F para estudiantes internacionales, que permite estudiar a tiempo completo en instituciones autorizadas por el gobierno estadounidense.
Fechas y sedes del evento en México
La entrada es gratuita, pero se requiere registro previo. Aquí están las fechas y lugares donde se llevará a cabo:
Mérida
- Domingo 21 de septiembre · 11:00 a.m. – 2:00 p.m.
- 371 Prolongación Paseo Montejo, Mérida, YUC 97119.
Guadalajara
- Martes 23 de septiembre · 4:00 p.m. – 7:00 p.m.
- CUCEI Universidad de Guadalajara, Calzada Revolución 1500, Guadalajara, JAL 44840.
Monterrey
- Miércoles 24 de septiembre · 4:00 p.m. – 7:00 p.m. (puertas abren a las 3:45 p.m.)
- IMNRC - Instituto de Relaciones Culturales, Miguel Hidalgo y Costilla 768, Monterrey, NLE 64000.
Ciudad de México
- Jueves 25 de septiembre · 4:00 p.m. – 7:00 p.m. (puertas abren a las 3:30 p.m.)
- Biblioteca Benjamín Franklin, Liverpool 31, Ciudad de México, CMX 06600.
¿Qué debes saber sobre la visa F?
La visa F es el tipo de visa que permite estudiar en Estados Unidos como estudiante internacional. Para obtenerla, debes estar inscrito en un programa académico que culmine en un grado, diploma o certificado, y tu institución debe estar autorizada para recibir estudiantes extranjeros.
Con esta visa puedes:
Cambiar de especialidad o programa de estudio.
Trabajar dentro o fuera del campus (con permiso).
Participar en programas de formación práctica como CPT y OPT.
Permanecer en Estados Unidos durante todo tu programa y hasta 60 días después de finalizarlo.
La Expo Universidades 2025 es una buena oportunidad para acercarte a tu sueño de estudiar en Estados Unidos. No importa si apenas estás explorando opciones o si ya tienes un plan definido: este evento te dará las herramientas para avanzar.
