¿Estás planeando tu primer viaje a Estados Unidos y necesitas tramitar la visa? Si has intentado agendar una cita recientemente, probablemente ya te diste cuenta de que los espacios de citas para 2025 están saturados en casi todos los consulados de Estados Unidos en México.

Sin embargo, en medio de la alta demanda y los largos tiempos de espera, hay una excepción que podría ser tu oportunidad. Solo un consulado en México mantiene disponibilidad para citas en 2025, y si actúas con rapidez, podrías asegurar tu lugar.

Es el Consulado de Estados Unidos en Nogales. De acuerdo con información del Servicio Oficial de Citas de Visa, el Consulado de Nogales tiene citas por primera vez disponibles para el 6 de noviembre de 2025. El resto de Consulados tiene citas hasta 2026. Aquí el calendario.

¿Cuándo hay citas para tramitar la visa por primera vez?

Ciudad Juárez: 9 de abril de 2026.

9 de abril de 2026. Guadalajara: 3 de junio de 2026.

3 de junio de 2026. Hermosillo: 6 de febrero de 2026.

6 de febrero de 2026. Matamoros: 29 de enero 2026.

29 de enero 2026. Mérida: 9 de abril de 2026.

9 de abril de 2026. Ciudad de México: 21 de mayo de 2026.

21 de mayo de 2026. Monterrey: 10 de julio de 2026.

10 de julio de 2026. Nogales: 6 de noviembre de 2025.

6 de noviembre de 2025. Nuevo Laredo: 12 de marzo de 2026.

12 de marzo de 2026. Tijuana: 25 de marzo de 2026.

El Consulado de Estados Unidos en Nogales se ubica en calle San José S/N, Fraccionamiento Los Álamos, C.P. 84065, Nogales, Sonora, México.

Servicios que ofrece el Consulado:

Renovación de pasaportes.

Reportes consulares de nacimiento.

Servicios notariales.

Asistencia legal.

Visas para ciudadanos estadounidenses y extranjeros.

Servicios de emergencia para ciudadanos estadounidenses.

Este consulado atiende a municipios del norte de Sonora como: Agua Prieta, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado, Cananea, Caborca, Magdalena, Naco, Santa Ana, entre otros. Pero también puedes elegirlo aunque no vivas en la zona.

Generalmente, la vigencia de la visa americana de turista (B1/B2) es de 10 años. Si no está convencido de algún rubro, puede concederla por menos tiempo.

Puedes saber por cuánto tiempo te concedieron una visa al final de la entrevista o al recogerla en tu servicio de paquetería. Las fechas están ubicadas en la parte inferior:

Date of issue indica la fecha en la que fue expedida. Por ejemplo: 09 Mar 2026.

Expires on señala el día, mes y año en que expirará y dejará de ser vigente. Por ejemplo: 05 Mar 2036.

Que tu visa americana sea vigente por 10 años significa que puedes usarla para viajar a Estados Unidos durante una década. Después de ese tiempo, deberás renovarla.