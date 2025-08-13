La Embajada de Estados Unidos en México ha actualizado sus lineamientos para la renovación de visas, y aunque ahora se requerirá entrevista para más personas, aún existen excepciones importantes. Si estás planeando renovar tu visa americana, esto te interesa.

¿Quiénes pueden renovar su visa sin entrevista?

A pesar de los cambios, algunas personas seguirán siendo elegibles para renovar su visa sin necesidad de acudir a una entrevista presencial, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos establecidos. Estas son las categorías que aún califican:

1. Solicitantes de visas diplomáticas u oficiales

Las personas que solicitan visas tipo A y G, así como otras categorías especiales, pueden seguir renovando sin entrevista. Esto incluye:

A-1, A-2, C-3 (excepto asistentes o empleados personales)

G-1, G-2, G-3, G-4

NATO-1 a NATO-6

TECRO E-1

2. Renovación de visas de turista (B1/B2)

Si estás renovando una visa de turista, puedes evitar la entrevista solo si cumples con todos estos requisitos:

Estás renovando una visa B-1, B-2 o B1/B2 con validez completa (10 años). La visa anterior venció hace menos de 12 meses. Tenías al menos 18 años cuando se emitió la visa anterior. Estás solicitando desde tu país de nacionalidad o residencia habitual. Nunca se te ha negado una visa (a menos que esa negativa haya sido superada o perdonada). No tienes ninguna inelegibilidad aparente o potencial.

Aunque cumplas con todos los criterios, los funcionarios consulares pueden solicitar una entrevista en cualquier momento y por cualquier motivo.

Cambios importantes a partir del 2 de septiembre de 2025

A partir de esta fecha, los menores de 14 años y mayores de 79 años ya no estarán exentos de entrevista. Esto significa que deberán presentarse físicamente ante un oficial consular, incluso si antes estaban exentos.

Las visas aprobadas antes del 2 de septiembre no se verán afectadas por este cambio, aunque también podrían estar sujetas a entrevista si así lo determina un oficial.

¿Cómo es el proceso para renovar sin entrevista?

Si crees que calificas para la exención, estos son los pasos a seguir:

Llenar el formulario DS-160 en ceac.state.gov, con tus datos personales, laborales y motivo del viaje.

Crear una cuenta en ais.usvisa-info.com y seguir el proceso para realizar el pago.

Agendar una cita en el CAS (Centro de Atención al Solicitante).

El sistema te notificará si calificas para la exención de entrevista.

Si eres elegible, se te indicará cómo enviar o entregar tus documentos en la sección consular correspondiente.

Finalmente, se te informará cuándo recoger tu visa o si será enviada por paquetería.

Este ajuste en la política de visas busca reforzar los controles migratorios, pero también implica más requisitos para muchos solicitantes. Si estás por renovar tu visa, revisa cuidadosamente si cumples con los nuevos criterios y prepárate para una posible entrevista.