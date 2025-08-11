TE RECOMENDAMOS
La visa B1/B2 es una de las más solicitadas por quienes desean ingresar a Estados Unidos por motivos de turismo, compras, visitas familiares o negocios. Esta visa puede tener una vigencia de hasta 10 años, y permite estancias de hasta seis meses por entrada, siempre que se respeten los términos establecidos por el Departamento de Estado.
Aunque ofrece gran flexibilidad, no todo está permitido con esta visa. Realizar actividades fuera de lo autorizado puede tener consecuencias graves, como la cancelación de la visa, deportación o sanciones migratorias.
Actividades permitidas con la visa B1/B2
Categoría B-2 (Turismo)
- Visitar parques temáticos, playas, museos y destinos turísticos.
- Tomar vacaciones.
- Visitar amigos o familiares.
- Realizar compras personales.
- Recibir tratamiento médico.
- Participar en eventos sociales no remunerados.
- Competir como aficionado en concursos sin pago.
- Tomar cursos recreativos breves sin créditos (como clases de cocina).
Categoría B-1 (Negocios)
- Consultar con socios comerciales.
- Asistir a convenciones científicas, educativas o profesionales.
- Recibir capacitación profesional a corto plazo.
- Participar en conferencias de negocios.
- Arreglar asuntos patrimoniales.
- Negociar contratos.
- Presentarse en litigios legales.
Actividades prohibidas con la visa B1/B2
Aunque tengas una visa válida, estas actividades están prohibidas oficialmente por el Departamento de Estado:
Trabajar en Estados Unidos
No puedes aceptar empleo ni recibir pagos por servicios prestados.
Actuar profesionalmente ante público pagado.
Está prohibido participar en espectáculos musicales, deportivos o teatrales si hay compensación económica.
Ejercer como periodista o en medios
No puedes trabajar como reportero, camarógrafo o en prensa extranjera sin una visa tipo I.
Estudiar en programas académicos
No se permite inscribirse en cursos que otorguen créditos o títulos. Solo se aceptan cursos recreativos breves.
Turismo de nacimiento
Viajar con el propósito de dar a luz en Estados Unidos para obtener ciudadanía para el bebé está explícitamente prohibido.
Establecer residencia permanente
La visa B1/B2 no permite mudarse ni vivir indefinidamente en Estados Unidos.
Voluntariado con compensación
Puedes hacer voluntariado, pero sin recibir ningún tipo de pago o beneficio económico.
Comercio a gran escala
Comprar productos en grandes cantidades para revenderlos está prohibido. Esto se considera actividad comercial y requiere otro tipo de visa.
Violaciones legales graves
Manejar bajo los efectos del alcohol (DUI), portar drogas ilegales, armas o explosivos, ayudar a cruzar personas sin papeles, o no declarar más de $10,000 dólares al cruzar la frontera son causas de cancelación inmediata de la visa.
Permanecer más tiempo del autorizado
Si te quedas más allá del tiempo permitido en tu forma I-94, puedes enfrentar sanciones:
- 3 años de castigo si te quedas entre 181 y 364 días.
- 10 años de castigo si te quedas 365 días o más.
¿Qué pasa si violas las condiciones de tu visa?
Las consecuencias pueden incluir:
- Cancelación inmediata de la visa.
- Deportación.
- Prohibición de entrada futura a EE.UU.
- Rechazo automático de nuevas solicitudes de visa.
Antes de viajar, asegúrate de conocer exactamente qué puedes y qué no puedes hacer con tu visa B1/B2. Cumplir con las reglas no solo garantiza tu estadía sin problemas, sino que también protege tu historial migratorio para futuras visitas.
