Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) advirtieron que el fraude matrimonial es castigado hasta con 5 años de prisión y multas que pueden alcanzar los 250,000 dólares.

Algunas personas se casan con estadounidenses solamente para obtener la ciudadanía. Sin embargo, no mantienen un vínculo real. A esto, USCIS lo llama fraude matrimonial.

“Cometer fraude matrimonial simplemente no vale la pena. Un extranjero sudafricano fue detenido en Wyoming después de que se casó con una ciudadana estadounidense únicamente para obtener beneficios migratorios, se quedó en el país más tiempo del permitido por su visa y fue arrestado varias veces”, anotó USCIS en Instagram.

USCIS considera el fraude por matrimonio como "una violación grave a la integridad del sistema migratorio".

“USCIS investiga activamente estos casos en colaboración con otras agencias federales, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y puede iniciar procesos legales contra quienes participen en matrimonios simulados o falsifiquen información en sus solicitudes”, añade.

Las consecuencias legales por cometer fraude matrimonial son severas. Los involucrados pueden enfrentar cargos por declaraciones falsas y fraude migratorio, con penas que incluyen hasta cinco años de prisión, multas de hasta $250,000 y tres años de libertad supervisada.

Además, cualquier beneficio migratorio obtenido mediante fraude puede ser revocado, y los implicados pueden quedar inhabilitados para solicitar futuros beneficios migratorios.

¿Cómo descubre USCIS el fraude matrimonial?

USCIS tiene mecanismos para denunciar sospechas de fraude de manera confidencial. Cualquier persona puede reportar actividades fraudulentas a través de un formulario en línea disponible en su sitio oficial. “Esta información es utilizada para iniciar investigaciones y proteger la legalidad del proceso migratorio”, agregan.

Visas para vivir con tu pareja en Estados Unidos

El gobierno de Estados Unidos ofrece dos visas principales para que ciudadanos estadounidenses puedan llevar a vivir a sus parejas extranjeras: la visa K-1 (prometido/a) y la visa K-3 (cónyuge).

Visa K-1 (Prometido/a): Esta visa permite que una persona extranjera viaje a Estados Unidos para casarse con su pareja ciudadana estadounidense dentro de un plazo de 90 días. Es requisito que ambos sean solteros y se hayan conocido en persona al menos una vez en los dos años previos a la solicitud. Si no se casan en ese periodo, la persona extranjera debe salir del país, ya que estaría violando las leyes migratorias.

Visa K-3 (Cónyuge): Está diseñada para quienes ya están casados con un ciudadano estadounidense y han iniciado el trámite de la visa de inmigrante mediante el Formulario I-130. La visa K-3 permite que el cónyuge viva en Estados Unidos. mientras se procesa su residencia permanente. También puede solicitar autorización para trabajar legalmente.

Ambas visas requieren cumplir con requisitos específicos y demostrar la autenticidad de la relación.