La CURP biométrica no será obligatoria y podrás tramitarla de manera voluntaria, así lo dejaron en claro las autoridades, quienes instalaron un módulo para que las personas acudan a sacar la nueva CURP antes de octubre; también precisaron el único requisito que los solicitantes deben cumplir para obtener este nuevo documento con datos biométricos; entérate cuál es.

El trámite de la nueva CURP será voluntario y no obligatorio como se ha informado en redes sociales; la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la expedición de dicho documento digital la realizará quien así lo decida, también señaló que no habrá multas o sanciones para los mexicanos que no lo saquen.

Aunque sí hizo un llamado a que se tramite la CURP biométrica, ya que servirá en caso de desaparición, para la búsqueda y localización de personas. Por tal motivo, es que en agosto se abrió el trámite de la CURP con datos biométricos de manera voluntaria, para que cada persona elija si la quiere sacar o no.

¿Qué piden para sacar la CURP biométrica 2025 de manera voluntaria?

El director general del Registro Nacional de Población (RENAPO), Félix Arturo Arce Vargas, publicó en su cuenta oficial de X algunas imágenes del módulo que instalaron para expedir la CURP biométrica.

En dichas fotografías se observa que el único requisito que piden para sacar la CURP con datos biométricos es la CURP certificada. En el módulo llevaron a cabo trámites relacionadas con la CURP y para estos pidieron lo siguiente:

-Acta de nacimiento o carta de naturalización, según corresponda.

-Identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte, licencia de conducir, cédula profesional, etc.).

-Para toma de biométricos, CURP certificada.

Instalan módulo para tramitar CURP Biométrica de forma voluntaria

El módulo para sacar la CURP biométrica de forma voluntaria fue instalado durante la Feria de Afores 2025, realizada del 1 al 5 de agosto, en el Zócalo de la Ciudad de México. Se desconoce si se pondrá de nuevo dicho módulo durante este mes de agosto para que acudan las personas a tramitar su nueva CURP con datos biométricos antes de octubre. Te sugerimos mantenerte al pendiente de los avisos que emitan las autoridades correspondientes.

"Durante el primer día de la #FeriaDeAfores2025 organizada por @CONSAR_mx, el equipo de #RENAPO estuvo brindando atención sobre trámites de #CURP y toma voluntaria de #CURPBiométrica", escribió el director general del RENAPO en su cuenta de X.

— Félix Arturo Arce Vargas (@R2D2ARCE) August 2, 2025

¿Cuáles son los datos biométricos que incluye la nueva CURP?

Para la nueva CURP se hace el registro de las características físicas de cada persona, esto con el objetivo de verificar su identidad. La CURP biométrica incluye fotografía, huellas dactilares, escaneo de iris, firma digital, entre otra información.

¿Dónde se tramita la CURP biométrica en CDMX?

Se prevé que el trámite de la CURP biométrica se lleve a cabo en las oficinas del Registro Nacional de Población (RENAPO) y en las oficinas del Registro Civil.

La nueva CURP podrá obtenerse en la CDMX en la oficina del RENAPO, ubicada en Calle Londres 102, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.