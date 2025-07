A unos días de que se anunciara que la CURP biométrica será obligatoria en todo México, surgieron dudas e inquietudes con respecto al trámite de este documento que funcionará como identificación oficial. ¿Cuándo entra en vigor? ¿Habrá multa si no sacas esta CURP con fotografía y datos biométricos? Te contamos lo que se sabe hasta el momento.

Los trámites en México no volverán a ser los mismos con la llegada de la CURP Biométrica, documento que incluirá información privada y detallada de cada mexicano, como fotografía de su rostro y huellas dactilares.

La implementación de la CURP biométrica ha generado polémica e incertidumbre, sobre todo, con relación a su entrada en vigor y las sanciones que habrá para aquellas personas que no hagan el trámite y continúen usando la CURP actual, certificada y actualizada.

¿Habrá multa si no sacas la CURP biométrica?

No, no habrá multas para los mexicanos que no tramiten la CURP biométrica. Hasta el momento, las autoridades federales no han establecido ni informado sobre sanciones para los ciudadanos que no saquen este documento, sin embargo, te recomendamos mantenerte al pendiente de los avisos que emitan.

¿Cuándo entra en vigor la CURP con fotografía y datos biométricos?

La CURP biométrica entrará en vigor en México una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Según el procedimiento, a partir de esa publicación en el DOF, las autoridades tienen 90 días naturales para habilitar la infraestructura necesaria (Registro Civil, plataformas digitales, módulos, etc.)

En redes circula información sobre la entrada en vigor para febrero de 2026 , pero aún falta la confirmación por parte de las autoridades.

¿Cómo sacar el CURP biométrico?

Las autoridades encargadas de la expedición de la CURP biométrica a nivel nacional aún no indican cuáles serían los requisitos para tramitarla, sin embargo, en Veracruz, estado donde sí está disponible, piden lo siguiente:

Identificación oficial.

CURP certificada por el Registro Civil.

Correo electrónico.

Asimismo, el proceso para tramitar la CURP Biométrica es el siguiente:

-Se revisan los documentos solicitados.

-Se realiza la toma de huellas dactilares.

-Se hace el escaneo del iris.

-Se toma una fotografía del rostro.