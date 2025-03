¿Vives en la Ciudad de México? ¿Estás interesado en tramitar el CURP Biométrico? Si es así, entérate si dicho trámite ya está disponible en la capital y qué requisitos necesitarías para sacarlo; además, te contamos si es obligatorio para obtener otros documentos, como el acta de nacimiento.

Cada vez son más las personas que tienen dudas sobre el CURP biométrico, los documentos que necesitas para tramitarlo, cómo es el proceso para obtenerlo y si será obligatorio en todo México.

Hace unos días, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció los detalles de lo que será el nuevo CURP que se tramitará durante su mandato; señaló que dicho documento incluirá datos biométricos que servirán para una mejor identificación, sobre todo, para cuando se necesiten tomar acciones de alerta, búsqueda y localización de personas.

Por tal motivo, la mandataria precisó que la CURP se transformará y ahora no sólo tendrá el nombre completo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo, sino que también, incluirá huellas dactilares y foto.

En este sentido es que hay quienes se preguntan a partir de cuándo entrará en vigor y si ya está disponible en la CDMX. Aquí te contamos lo que se sabe sobre este trámite y todos los detalles.

¿Dónde tramitar el CURP biométrico en CDMX?

Hasta el momento, el CURP biométrico no se tramita en la CDMX, ya que aún no está disponible, pero se espera que esto cambie con el paso de los meses, cuando se comience a tramitar la nueva CURP de Sheinbaum, que incluye huellas dactilares y foto.

Por ahora, los únicos lugares en los que se puede sacar el CURP biométrico son en los municipios de Xalapa, Poza Rica y Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz; en dicha entidad, el trámite es gratis.

¿Es obligatoria la CURP biométrica?

No, la CURP biométrica no es obligatoria. A través de un comunicado, la Secretaría de Gobernación precisó que dicho documento no es un trámite obligatorio para 2025: “Con relación a información que ha circulado en redes sociales, respecto a la obtención de la "CURP BIOMÉTRICO OBLIGATORIO". La Segob aclara que no ha emitido ningún comunicado oficial a las entidades federativas para hacerla obligatoria o que se sujete a la obtención de algún otro trámite o servicio. No corresponde a una política respaldada por el Registro Nacional de Población e Identidad (Renapo)”, se lee en el mensaje.

¿Cómo sacar la CURP biométrica?

Según informaron las autoridades de Veracruz, quienes deseen realizar el trámite deberán presentarse en la Oficialía del Registro Civil de su municipio, de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 17:00 horas, y presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial.

CURP certificada emitida por el Registro Civil.

Correo electrónico.

Para menores de edad, se debe presentar la CURP tanto del niño o recién nacido como del padre, madre o tutor.

El trámite del CURP Biométrico toma aproximadamente 20 minutos, siguiendo estos pasos:

-Verificación de documentos.

-Captura de huellas dactilares.

-Escaneo del iris.

-Toma de fotografía del rostro completo.

Para garantizar la seguridad, el trámite es realizado exclusivamente por personal certificado del Registro Nacional de Población e Identidad (Renapo).