¿Ya actualizaste tu CURP? ¿Tienes dicho documento certificado? Si no sabes cómo identificar este dato clave, aquí te contamos lo que tienes revisar para que no te rechacen este papel a la hora de hacer trámites. También, te decimos los motivos por los cuales tu CURP dice que que no está certificada, y por lo tanto, no es válida. ¡Toma nota!

La Clave Única de Registro de Población (CURP) es un documento esencial cuando quieres hacer ciertos trámites importantes, tales como, la solicitud para un acta de nacimiento, el alta de una pensión o si deseas casarte y tener tu acta de matrimonio. En la mayoría de los trámites y lugares se te pide dicho documento, pero debe tener un componente especial, ya que para este 2025 las autoridades están pidiendo que la CURP sea de impresión reciente y esté certificada.

¿Qué es la CURP certificada?

Es un documento oficial que acredita que la CURP de una persona está vinculada a su acta de nacimiento, además, de que se trata de un papel que verifica tu identidad, de ahí que sea tan relevante.

¿Cómo saber si está certificada? Debes poner mucha atención en varios detalles para conocer este dato, el cual resulta trascendental para que te acepten dicho papel.

¿Cómo saber si mi CURP esta certificada?

Es muy fácil saber si tu CURP está certificada: únicamente debes revisar que dicho documento tenga en la parte inferior derecha la leyenda “CURP certificada: Verificada con el Registro Civil”.

¿Por qué mi CURP no dice que está certificada?

Si descargaste tu CURP pero no aparece la leyenda que dice que está certificada, puedes tener varios problemas a la hora de hacer trámites. ¿Por qué no aparece dicha validez? Los motivos por los que tu CURP podría decir que no está certificada son: algún inconveniente con tu acta de nacimiento (por ejemplo, datos erróneos), o bien, porque hay algún error en la CURP. Si sucede esto comunícate al Centro de Atención y Servicio del Registro Nacional de Población de la Secretaría de Gobernación, desde la Ciudad de México al teléfono 51 28 11 11 y del resto del país al 01 800 911 11 11.

¿Qué precio tiene la CURP certificada? Como hacerlo sin costo

La CURP certificada no tiene costo, ya que se trata de un trámite gratuito que puedes hacer desde tu casa; sólo necesitas completar los campos requeridos y descargarla para obtenerla en segundos.