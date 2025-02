¿Tienes tu CURP biométrico? ¿Has pensado en sacarlo para actualizar tus datos de identificación oficial? Recientemente ha circulado información sobre las consecuencias que podrías enfrentar en caso de no hacer dicho trámite este año. Aquí te explicamos cuáles serían y lo que puedes hacer para sacar tu CURP biométrico actualizado cuanto antes.

El CURP es uno de los documentos más importantes que deben tener todos los mexicanos; se trata de una identificación oficial que contiene datos únicos de cada persona; por tal motivo, es un papel muy solicitado a la hora de hacer trámites.

Desde el año pasado se implementó un nuevo CURP al cual se le añade información de rasgos de personalidad atribuibles a una sola persona, como la toma de iris, las huellas dactilares y la fotografía de rostro completo. Desde entonces, dicho documento puede tramitarse en México, es por eso, que algunas personas aún tienen la duda sobre si es obligatorio y las consecuencias que podría traer no sacarlo.

¿Cuáles son las consecuencias de no hacer el trámite del CURP biométrico este año?

Hasta el momento, no hay información que confirme posibles consecuencias, multas o sanciones por no hacer el trámite del CURP biométrico este año, ya que no es obligatorio. En un comunicado de la Secretaría de Gobernación se precisó que “la Segob aclara que no ha emitido ningún comunicado oficial a las entidades federativas para hacerla obligatoria o que se sujete a la obtención de algún otro trámite o servicio. No corresponde a una política respaldada por el Registro Nacional de Población e Identidad (Renapo)”.

¿Cuándo entra en vigor el CURP biométrico?

De momento, este documento sólo se puede sacar en Veracruz, por lo que su entrada en vigor a nivel nacional aún no es un hecho.

¿Cómo tramitar el nuevo CURP biométrico 2025?

Los requisitos para tramitar el CURP biométrico continúan siendo los mismos del año pasado, ya que las autoridades no han anunciado cambios en la documentación solicitada. Para obtenerlo debes presentar:

Identificación oficial.

CURP certificada por el Registro Civil.

Correo electrónico.

En el caso de recién nacidos y menores de edad, se debe presentar la CURP del menor y la del padre, madre o tutor.

¿Dónde puedo sacar el CURP Biométrico 2025?

El trámite del CURP Biométrico es gratuito y, por ahora, solo está disponible en el estado de Veracruz, según han informado las autoridades. Los municipios donde se puede realizar este trámite son:

-Xalapa.

-Tantima.

-Poza Rica.

-Misantla.

-Coatzacoalcos.

Las autoridades veracruzanas han señalado que los interesados deben acudir a la Oficialía del Registro Civil de cada municipio, de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 17:00 horas.