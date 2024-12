El CURP es el documento más solicitado a la hora de hacer trámites; en la mayoría de los lugares lo piden y es un requisito indispensable para obtener importantes papeles. Todos los mexicanos deben tener su CURP, pero ¿cómo saber que es válido y sigue vigente? De acuerdo con las autoridades debe contar con un elemento clave, ya que, de lo contrario, podría impedir que hagas trámites; te contamos cuál es.

¿Qué es el CURP?

Es la Clave Única de Registro de Población y sirve para identificar y tener un registro de todas las personas que residen en México; se compone de 16 elementos que permiten acreditar la identidad, es por eso que es tan solicitado para hacer otros trámites, como el acta de nacimiento o el de la pensión.

Es muy importante que tengas dicho documento y si no, sacarlo a la brevedad; también es fundamental que tu CURP esté actualizado y con los nuevos requerimientos. Actualmente, si no cuenta con un elemento clave, tu CURP no es aceptado para hacer trámites y esto te podría generar varios problemas. ¡Evita que te lo rechacen!

¿Cómo saber si tu CURP es válido?

Es muy fácil saber si tu CURP es válido o no y la forma en la que puedes identificarlo es la siguiente: dicho documento debe tener en la parte inferior derecha la leyenda “CURP certificada: Verificada con el Registro Civil”.

¿Cómo hacer que mi CURP salga certificada?

El CURP se certifica automáticamente cuando los datos que la componen coinciden con los del acta de nacimiento en la plataforma del Registro Civil. Para saber si tu CURP está certificada, puedes:

Verificar que en la parte inferior derecha del documento aparezca la leyenda "CURP certificada: verificada con el Registro Civil"

Revisar que el documento tenga medidas de seguridad electrónicas, como un código QR.

Si tu CURP no está certificada, puedes:

Acudir a un módulo de atención ciudadana del Registro Nacional de Población (Renapo).

¿Cómo sacar tu CURP gratis en línea? Paso a paso

Lo único que tienes que hacer para sacar tu CURP gratis en línea y descargarlo es lo siguiente:

Paso 1 . Ingresa a la página https://www.gob.mx/curp/

Paso 2 . Escribe tu nombre completo y fecha de nacimiento.

Paso 3 . Ingresa también sexo y estado/lugar de nacimiento.

Paso 4 . Da clic en “Buscar”.

Paso 5 . Inmediatamente, te aparecerán tus datos y la opción “Descargar pdf”.