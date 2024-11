El CURP Biométrico es el documento que aseguran será obligatorio en 2025 y dará pasó a una nueva forma de hacer trámites en México. En algunas ciudades del país ya es posible sacarlo, es por eso que la población tiene duda sobre qué documentos necesita para tramitarlo y dónde puede hacerlo; entérate de estos detalles y cuánto cuesta este tipo de CURP.

Con el objetivo de modernizar y poner a la vanguardia los trámites en México es que surge el CURP Biométrico, un documento que almacenará datos únicos de identidad de cada uno de los mexicanos.

Debido a que los datos biométricos son información sensible y altamente confidencial, la toma de estos debe hacerse por expertos, es por eso que las autoridades informaron que dicho trámite lo lleva a cabo personal certificado por el Registro Nacional de Población e Identidad (Renapo).

En el CURP biométrico se hace la captura de huellas dactilares, toma de fotografía y la toma del iris, con la finalidad de obtener rasgos de personalidad únicos de una sola persona; este nuevo documento servirá para prevenir el delito de suplantación y robo de identidad.

¿Cuál es el precio del CURP Biométrico?

El CURPP Biométrico es un documento completamente gratuito, por lo que no tienes que pagar ni un sólo peso para obtenerlo. No te dejes engañar si alguien te solicita un monto determinado para tramitarlo, ya que se trata de una estafa pues este tipo de CURP no tiene precio.

¿Qué documentos necesito para tramitar el CURP biométrico?

Las autoridades señalaron que los documentos que son requisitos indispensables para tramitar el CURP biométrico son:

CURP certificada por el Registro Civil .

. Correo electrónico.

Identificación oficial .

. Si es para recién nacidos y niños, presentar CURP del menor de edad y del padre madre o tutor.

La Dirección General del Registro Civil del Estado de Veracruz informó a través de su cuenta oficial de Facebook que el trámite del CURP Biométrico es para personas de todas las edades.

¿Dónde puedo tramitar el CURP biométrico?

De momento, el CURP Biométrico únicamente se puede tramitar en Veracruz, en algunos de sus principales municipios, tales como Xalapa, Tantima, Poza rica, Misantla, Coatzacoalcos; en dichos lugares debes acudir a su Oficialía de Registro Civil, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas.