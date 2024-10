¿Eres de los que compra en Shein, Temu y otras famosas tiendas de moda? El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó en un comunicado que pondrá en marcha una medida para regular las compras en línea importadas que llegan por envío a México. Indicó que habrá un requisito obligatorio para poder recibir tu mercancía. ¿Se pedirá RFC y CURP? Te contamos.

Comprar en línea se ha convertido en la forma favorita de muchos para adquirir cosas y que lleguen directamente a las puertas de su casa. Los servicios de paquetería han facilitado esta tarea y hoy en día existen cientos de tiendas que ofrecen sus productos y los envían a casi cualquier parte del mundo.

En México es muy común que las personas compren en tiendas en línea como Shein, Temu y AliExpress y reciban sus productos a través de paquetería para que llegue la mercancía importada al país, sin embargo, el SAT señaló en un comunicado que comenzará a regular este tipo de comercio con el objetivo de combatir las prácticas abusivas.

Es por este motivo por el que avisó que de ahora en adelante se pedirá un nuevo requisito de carácter obligatorio para que se puedan seguir haciendo compras en línea sin problemas.

¿SAT pedirá RFC para comprar en tiendas en línea con envíos?

De acuerdo con el SAT, sí se pedirá el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) para comprar en tiendas en línea con servicios de paquetería, pero en este caso la medida aplicará para aquellas tiendas que ofrezcan mercancía importada de Asia, tal es el caso de Shein, Temu, AliExpress y otras más.

En este caso, las tiendas en línea que operan como intermediarias también se deberán inscribir en el RFC y retener los impuestos que correspondan a las operaciones en las que participen como intermediarias. La medida entrará en vigor a partir de este mes de octubre.

El SAT da a conocer modificaciones a la normatividad con el fin de fortalecer el combate a prácticas abusivas en materia de comercio exterior e impuestos internos.



¿SAT pedirá CURP para comprar en tiendas en línea con envíos?

No, el CURP no será necesario en este caso, así que como cliente de estas tiendas no tendrás que presentar dicho documento a la hora de hacer una compra en línea y solicitar un envío.

¿Qué compras hechas en línea se pueden deducir de impuestos en el SAT?

De acuerdo con el SAT, los productos que puedes deducir de impuestos son los siguientes:

Compra de lentes graduados.

Gastos médicos y farmacéuticos.

Gastos médicos por incapacidad o discapacidad.

Equipo para rehabilitar a pacientes en tratamiento.

Gastos escolares.

Colegiaturas

Compra de licencias de software.