El Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó un importante mensaje acerca de ciertos movimientos financieros: anunció que próximamente habrá un bloqueo de depósitos bancarios que se aplicará a los usuarios de algunos bancos en México. ¿Por qué? ¿A quiénes afectará? Entérate de los detalles y cómo puedes evitarlo.

En México, los depósitos bancarios son fondos que los individuos, empresas u otras entidades envían a bancos, con varias finalidades siendo la principal el pagar un monto a otra persona, o bien, el guardar dinero en una cuenta bancaria o tarjeta de débito.

Aunque esta práctica parece inofensiva, la realidad es que es vigilada detenidamente por el SAT, ya que algunas personas pueden incurrir en faltas y hacerse acreedores a sanciones o multas.

Es por eso por lo que la autoridad fiscal señaló que llevará a cabo un bloqueo de cuentas y, por consiguiente, un bloqueo a los depósitos, por lo que el titular de la tarjeta no podrá realizar operaciones con su dinero, ya sean transferencias, retiro o pagos, algo que sin duda pondrá en serios problemas a los cuentahabientes.

¿A qué bancos se aplicará el bloqueo de depósitos bancarios del SAT?

El SAT realizará el bloqueo de depósitos bancarios en varias de las instituciones bancarias de México, tales como BBVA y Banamex; eso sí, es importante mencionar que dicho bloqueo sólo se realizará a algunos cuentahabientes por lo que no todos los usuarios deben preocuparse al respecto.

¿Por qué el SAT hará bloqueo de depósitos bancarios de BBVA y Banamex?

La razón por la cual el SAT hará el bloqueo de los depósitos bancarios a cuentahabientes de BBVA y Banamex es por si detecta deudas fiscales pendientes, como:

Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Contribuciones a la seguridad social .

En este caso del bloque de depósitos bancarios, en su página web el SAT informa que te notificará del bloqueo a través de un mensaje en tu buzón tributario o personalmente, siempre y cuando, tenga registro de tu correo electrónico.

¿Cómo evitar el bloqueo de depósitos bancarios del SAT?

Para que el SAT no bloqueé los depósitos bancarios de tu cuenta de BBVA, Bancomer u otros bancos es importante que no tengas adeudos fiscales y que pagues la cantidad que debes; en caso de que no puedas, ofrece las siguientes opciones a cambio (como un tipo de garantía):

Depósito en dinero o carta de crédito emitida por institución bancaria autorizada.

Prenda o hipoteca.

Fianza otorgada por institución autorizada.

Obligación solidaria asumida por tercero que compruebe su idoneidad y solvencia.

Embargo en la vía administrativa.

Títulos valor o cartera de créditos del propio contribuyente.